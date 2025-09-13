La joven guardia de Knicks atrae el interés comercial en medio de la pista trasera logjam

El New York Knicks‘Backcurt Logjam ha alimentado el interés comercial en el armador de segundo año Tyler Collect, Puntos de embrague‘Kris Pursiainen informó el viernes.

Con los fichajes recientes de los guardias veteranos Malcolm Brogdon y Landry ShametKolek podría encontrarse enterrado en la tabla de profundidad. Al menos un equipo de la NBA ha expresado su interés en adquirir al guardia de 20 años esta temporada baja.

«La expectativa de varias fuentes de la liga es que la organización intercambiará a un jugador por el capital del draft para despejar un lugar en la lista». Persiguiente escribió. «Jalen Brunson, Millas ‘deuce’ McBridey nuevas incorporaciones en Jordan Clarkson y Brogdon le da a la profundidad del equipo en guardia. Mover Kolek podría pagar la oportunidad de 24 años que no obtendría en Nueva York «.

Kolek, el 34 en general en el draft de la NBA de 2024, tuvo una actuación desigual en la Liga de Verano de la NBA en Las Vegas en julio, promediando 11.7 puntos en 32.3% de disparos desde el campo, incluido el 17.1% desde el rango de tres puntoscon 5.0 asistencias contra 4.0 pérdidas de balón en cinco juegos.

Proyecto de flexibilidad y limitaciones financieras

La charla comercial se produce cuando los Knicks buscan mantener a Brogdon y Shamet, quienes firmaron acuerdos no garantizados de un año para competir por el contrato mínimo veterano final. El informante de la NBA Jake Fischer informó anteriormente que el equipo está explorando varios escenarios comerciales para ganar flexibilidad bajo el límite duro de la liga.

«Fuentes de la liga dicen que los Knicks han comenzado a sopesar varios escenarios comerciales para proporcionar la distancia necesaria del segundo delantal de impuestos en caso de que deseen mantener a Shamet y Brogdon», Fischer escribió en La línea Stein hoja informativa. “Una de las pocas posibilidades que se podrían ejecutar fácilmente es separarse con 2024 selección de primera ronda Pacôme Dadiet. «

Dadiet, la 25ª selección general en el draft del año pasado, vio un tiempo de juego limitado, promediando 1.7 puntos en 6.2 minutos en 18 juegos. El comercio de su contrato de $ 2.8 millones, o el salario de $ 2.2 millones de Kolek, podría abrir espacio para garantizar tanto a Brogdon como a Shamet mientras adquiren una compensación de draft.

Los Knicks permanecen duros de aproximadamente $ 3.7 millones bajo la segunda plataforma de la liga después de usar la excepción de nivel de contribuyente para firmar el delantero francés Yabusele de Guerschon. Insider de la oficina principal de ESPN Bobby Marks Las señalar que los contratos de Brogdon y Shamet no contarán contra el límite hasta la noche de apertura, dando flexibilidad a Nueva York para maniobrar.

Opciones veteranas para el lugar final de la lista

Si no se materializa ningún comercio, Brogdon parece estar listo para asegurar el punto final de la lista.

El guardia de 32 años, un ex novato del año y sexto hombre del año, promedió 12.7 puntos, 4.1 asistencias y 3.8 rebotes en 24 juegos la temporada pasada con el Washington WizardsAunque se perdió los últimos 28 concursos debido a un esguince de tobillo izquierdo. Su envergadura de 6 pies y 10½ y la versatilidad defensiva podrían reforzar un banco que luchaba por contener jugadores perimetrales opuestos en los playoffs de la temporada pasada.

Shamet, de 28 años, proporciona familiaridad. Se unió a los Knicks la temporada pasada con un contrato no garantizado, pero fue puesto en libertad después de una lesión en el hombro de pretemporada. Al regresar en diciembre, Shamet contribuyó como guardia de espacios de piso, con un promedio de 5.7 puntos y 39.7% desde más allá del arco de más de 36 juegos, incluidos 12 puntos en el Juego 6 de las Finales de la Conferencia Este contra la Pacers de Indiana.

Experiencia frente a potencial

Tanto Brogdon como Shamet ofrecen experiencia en la NBA que Kolek aún no ha desarrollado. La decisión de los Knicks equilibrará la necesidad de estabilidad veterana contra el potencial de un joven guardia que podría beneficiarse de más tiempo de juego en otro lugar.

Para Kolek, un intercambio podría brindar la oportunidad de crecer en una pista trasera menos llena, mientras que los Knicks se centran en maximizar su ventana de campeonato después de llegar a las finales de la Conferencia Este por primera vez en 25 años.