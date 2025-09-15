La joven fue asesinada supuestamente hundida del piso 11 de King Mall Bandung, el cuerpo fue llevado al hospital

Bandung, Viva -Una mujer de 19 años con la A inicial, un ciudadano de Cijawura, Bandung, fue encontrada muerta supuestamente después inmersión Desde el piso 11 del área de estacionamiento de King Mall, Regol District, Bandung City, West Java, el lunes (15/09/2025) por la tarde. Este incidente de repente sorprendió a los visitantes y empleados del centro comercial que estaban en el lugar.

La víctima fue encontrada boca abajo en el área debajo del edificio. El equipo PMI de la ciudad de Bandung junto con la estación de policía de Regol inmediatamente fue al lugar para evacuar los cuerpos y hacer la escena del crimen.

El jefe de policía de Regol, el comisionado Heri Suryadi, confirmó la existencia del trágico incidente. Explicó que la víctima nació en 2006. Del testimonio de testigos, la víctima anterior fue vista en el borde del piso 11 del área de estacionamiento con una posición sentada frente al edificio.

La joven fue asesinada supuestamente hundida del piso 11 de King Mall Bandung

«El testigo vio a la víctima sentada en el undécimo piso hacia adentro.

Según Kompol Heri, su partido junto con el equipo de Inafis todavía cuestionaban la información de varios testigos y familias de víctimas para explorar el incidente.

«Actualmente se lleva al cuerpo al hospital Sartika Asih, mientras que la ubicación del incidente se ha instalado una línea policial con fines de investigación», dijo. (Cepi Kurnia/Tvone/Bandung)