La jornada de la FIFA de noviembre se convierte en la preparación de la selección nacional sub-23 de Indonesia para los SEA Games 2025

Jacarta – Presidente General del PSSI, Erick Thohirconfirmó que los partidos de la jornada de la FIFA de noviembre se utilizarían como preparación para Selección Nacional de Indonesia U 23 que competirá en Juegos del MAR 2025.

«Damos prioridad al día del partido de la FIFA en noviembre para los SEA Games, nuestro equipo U23 está bajo el mando del entrenador Indra Sjafri, porque diciembre ya son los SEA Games. Hemos tenido reuniones internas y me han llamado el equipo de evaluación y verificación, estamos tratando de apuntar al máximo», dijo Erick en una conferencia de prensa en el estadio principal Gelora Bung Karno, Yakarta, el viernes.

Erick recordó que la competición de fútbol de los SEA Games no se puede comparar con otros torneos, sobre todo porque los SEA Games no se juegan en una zona neutral, sino en la sede de una de las principales potencias del fútbol del Sudeste Asiático, Tailandia.

«Es posible que llamemos a los mejores jugadores si pueden unirse durante el receso de noviembre. Invitaremos a Adrian Wibowo, Marselino (Ferdinan), Mauro (Ziljstra), Ivar (Jener) y otros porque queremos el máximo objetivo», dijo el ministro de Juventud y Deportes.

Hasta ahora, la dificultad para traer jugadores indonesios que tienen carreras en el extranjero para aparecer en los SEA Games o la Copa AFF se debe a que estas competiciones regionales no están incluidas en el calendario de la FIFA.

Así, Erick dijo que el PSSI podría formar equipos de lobby especiales para poder negociar con clubes extranjeros en los que jueguen estos jugadores, especialmente para fortalecer la selección sub-23 en los SEA Games de 2025.

«Solíamos formar un equipo especial para persuadir a Cerezo Osaka de que liberara a Justin (Hubner). Formamos un equipo especial, nos reunimos con su director técnico, mi equipo fue gritado durante dos horas. Pero hicimos todo lo que pudimos para el éxito de nuestro equipo nacional», dijo Erick.

La selección de Indonesia está en el Grupo C de los SEA Games 2025, junto con Myanmar, Filipinas y Singapur. Indonesia comenzará su lucha en la fase de grupos contra Singapur, luego se enfrentará a Filipinas y terminará la fase de grupos desafiando a Myanmar. (Hormiga)