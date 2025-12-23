La Jefatura de la Policía Nacional no da permiso para la fiesta floral de Año Nuevo

Jacarta – Jefe de la Policía Nacional El general Listyo Sigit Prabowo dijo que Jefatura de policía no da permiso al partido fuegos artificiales para celebrar Año Nuevo 2026 el miércoles 31 de diciembre de 2025 por la noche.

«Lo que está claro desde la sede es que no dimos permiso para la celebración de fuegos artificiales que normalmente se celebra a finales de año», dijo Sigit cuando se reunió en la estación Pasar Senen, Yakarta, el martes.

El Jefe de la Policía Nacional entregó los asuntos técnicos relacionados con las redadas y sanciones por las celebraciones de fuegos artificiales de Año Nuevo a la policía regional (Polda) de cada región.

Él mismo hizo un llamamiento a la ciudadanía para aprovechar las celebraciones del Año Nuevo con actividades útiles, como la oración por las personas afectadas por la catástrofe de Sumatra.

Fuegos artificiales del Festival de Año Nuevo en HI Circle

«No damos recomendaciones para el uso de fuegos artificiales de fin de año porque sabemos que todos enfrentamos actualmente una situación en la que sentimos la misma atmósfera espiritual y estamos orando juntos por nuestros hermanos y hermanas que actualmente se ven afectados por el desastre en Sumatra», dijo.

Además, el líder del Cuerpo Bhayangkara también dijo que la policía había desplegado 234.000 efectivos que serían asignados a puestos de servicio, puestos de seguridad y puestos integrados durante los períodos de Navidad de 2025 y Año Nuevo de 2026 (Nataru).

Para el puesto integrado en sí, dijo, contiene las instituciones necesarias para el servicio navideño, como el Ministerio de Transporte (Kemenhub) y el TNI.

«Para que las actividades puedan ser integradas y sinérgicas para abordar los problemas existentes», dijo.

Anteriormente, el vicegobernador de DKI Yakarta, Rano Karno, dijo que el cambio de 2025 a 2026 en Yakarta sería simple y sin fuegos artificiales.

«El Gobernador dijo que este Año Nuevo no habrá fuegos artificiales. Para que no dé la impresión de que estamos siendo extravagantes», dijo.

Mientras tanto, la dirección de Taman Impian Jaya Ancol Tbk también canceló el espectáculo de fuegos artificiales en la víspera de Año Nuevo como una forma de más sentido pésame por el desastre en Sumatra.

PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk Comunicación Corporativa Daniel Windriatmoko dijo que esta decisión se tomó con total consideración para que el momento del Año Nuevo pueda vivirse de manera más significativa, de acuerdo con los valores de solidaridad y el sentido de unión como una nación. (Hormiga)