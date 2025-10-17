La jefa de YouTube Francia, Justine Ryst, habla sobre Heritage Cinema en el MIFC

LYON, Francia — Hablando en el Mercado Internacional de Cine Clásico (MIFC) en Lyon como YouTube celebra su 20º aniversario, Justine Ryst, directora de la sección de Francia y el sur de Europa de la plataforma, abrió con una declaración audaz: «YouTube es ‘la plataforma’ para el cine patrimonial, un lugar donde la cultura perdura (…) uniendo generaciones de audiencias».

Dirigiéndose a una multitud de la industria de toda Europa en el mercado más grande del mundo dedicado al negocio del cine clásico, Ryst describió a YouTube como un aliado para mantener viva la historia del cine. Aunque hablaba desde la perspectiva del mercado francés, sus comentarios resonaron mucho más allá de las fronteras de Francia. “En Estados Unidos”, recordó a la multitud, “YouTube se ha convertido en el proveedor de vídeo más visto en televisión, superando a la televisión tradicional y otras plataformas”.

Ryst describió YouTube como un espacio donde los hábitos de visualización contemporáneos y los clásicos se encuentran: una especie de vida futura para la historia del cine y la televisión, donde las películas encuentran nuevas audiencias en línea.

«En YouTube», prosiguió, «las películas y los programas no desaparecen, vuelven a vivir a través de clips, restauraciones, recomendaciones y nuevas formas de participación». Para Ryst, este diálogo continuo entre generaciones de espectadores es fundamental para el papel de la plataforma en la preservación cultural. “Vemos audiencias jóvenes que descubren películas que les encantaban a sus padres, a menudo a través de una miniatura, una remezcla o un clip corto que los devuelve a la obra original”, dijo. Destacó la creciente influencia de los creadores que producen proyecciones de películas seleccionadas, dando nueva vida al cine patrimonial para audiencias nativas digitales.

Ryst tuvo cuidado de subrayar una distinción que a menudo se malinterpreta en el debate público: YouTube, dijo, “no es un canal sino una plataforma”. No produce ni editorializa contenido: proporciona una infraestructura regida por algoritmos y pautas comunitarias.

«YouTube está regulado por reglas estrictas y nos tomamos en serio nuestra responsabilidad», subrayó, añadiendo que su característica distintiva sigue siendo la personalización. “Muéstrame tu YouTube y te diré quién eres”, dijo, provocando risas en el público.

Ryst destacó un par de instituciones francesas que han adoptado YouTube como piedra angular de su estrategia digital. El primero es el Institut National de l’Audiovisuel (INA), el vasto archivo audiovisual del país, que ha subido miles de horas de contenidos que van desde la televisión clásica hasta entrevistas históricas, difundidos en unos 50 canales temáticos. “El INA ha desarrollado una clase magistral en estrategia multiformato”, afirmó. «Puedes hacer clips verticales cortos, vídeos largos de 10 minutos, 20 minutos o incluso 90 minutos. Puedes hacer podcasts, transmisiones en vivo. Tienen miles de extractos sobre cada tema, cargados con agilidad para que coincidan con los temas sociales actuales. Es un estudio de caso sobre cómo sacar a la luz imágenes de hace 50 años».

El segundo es Arte, el canal cultural franco-alemán, al que elogió por lo que llamó su “estrategia de omnipresencia” en la televisión lineal, su sitio web y más de 30 canales temáticos en YouTube, lo que le permite llegar a múltiples audiencias en un espectro de intereses, que van desde el cine de autor hasta la cultura pop y la ciencia.

Justine Ryst y Thierry Frémaux Crédito: Lise Pedersen

«Estos ejemplos muestran que no se trata de competir con la plataforma, sino de utilizarla para ampliar el alcance», afirmó Ryst.

En cuanto al futuro, Ryst abordó el creciente papel de la inteligencia artificial en el ecosistema de YouTube, especialmente en áreas como el doblaje y la traducción. Describió cómo estas herramientas podrían ampliar el acceso a obras francesas y europeas, ayudándolas a viajar más fácilmente a través de idiomas y fronteras.

«Estas herramientas pueden ser increíblemente poderosas para que los titulares de derechos lleven su trabajo lo más lejos posible», afirmó. «Es valioso cuando los titulares de derechos desarrollan una comunidad directa en YouTube, lo que yo llamo un activo en vivo. Cuando luego acudes a distribuidores o representas otras películas, puedes demostrar que tu comunidad de YouTube representa miles, incluso millones de suscriptores, y que tienes millones de horas de contenido en tu activo. Eso es credibilidad».

Sus reflexiones se alinean con la estrategia global de YouTube, destacada en Mipcom de esta semana, donde la importante presencia de la plataforma subrayó su papel en la economía de los creadores y la televisión en general. Los líderes de la industria discutieron cómo YouTube une los medios tradicionales y el contenido digital, fomentando nuevos modelos de negocios y la colaboración con los principales estudios.

Al cerrar su charla, Ryst reflexionó sobre la longevidad de YouTube como empresa de tecnología y plataforma cultural. «Hemos existido durante 20 años», dijo, «y esperamos estar presentes al menos otros 20».

Corriendo junto al Festival de Cine Lumière En Lyon, Francia, el MIFC cierra el 17 de octubre.