La jefa de Paramount UK, Sarah se levantó, para liderar la organización benéfica real del Príncipe William

La organización caritativa del Príncipe y Princesa de Gales, la Royal Foundation, ha cazado a otro ejecutivo senior del mundo del entretenimiento del Reino Unido.

SupremoLa jefa del Reino Unido, Sarah Rose, dejará el estudio para convertirse en CEO de la Fundación, asumiendo el cargo de Amanda Berry, quien dejó su papel como CEO de BAFTA para tomar la misma posición en 2022.

Rose, un ejecutivo de televisión enormemente respetado, ha sido presidente del Canal 5 de Paramount y el líder regional del estudio del Reino Unido desde febrero de 2024. En una nota al personal enviado el martes, dijo que unirse a la fundación era «un papel único que simplemente definía la carrera, que simplemente no podía rechazar».

Rose permanecerá en Paramount en un rol hasta finales de 2025 para garantizar una transición exitosa, con Kevin MacLellan, presidente de la distribución de contenido internacional y global que supervisa el proceso de encontrar un sucesor. Ben Frow continuará liderando a 5 creativamente como director de contenido.

El nombramiento de Rose sigue al anuncio de que el actual CEO Berry se está moviendo al cargo de Embajador de Asociaciones Globales, un nuevo papel que respalda el «desarrollo y entrega del Príncipe y la Visión Filantrópica de la Princesa de Gales, trabajando en sus intereses caritativos».

«Esperamos dar la bienvenida a Sarah a la Royal Foundation y trabajar con ella en algunos de los temas más cercanos a nuestros corazones», dijo el Príncipe y la Princesa de Gales. «Estamos muy agradecidos con Amanda por su liderazgo excepcional en los últimos tres años y nos complace que continúe trabajando con nosotros en su nuevo papel como embajador de asociaciones globales».