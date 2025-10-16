La jefa de estándares de CBS News, Claudia Milne, sale

Claudia Milnequien ha supervisado los estándares y prácticas en Noticias CBS desde 2021, anunció su salida de la Skydance suprema unidad el jueves por la mañana, convirtiéndose en el primer alto ejecutivo en salir desde la llegada del digital Bari Weiss como editor jefe y el nombramiento de un exasesor de Trump como defensor del pueblo colocó a la división de noticias bajo un intenso escrutinio.

«Vivimos tiempos complicados. Para nuestra empresa, para nuestra industria y para nuestro país. Y en momentos como este es cuando lo que hacemos es más importante», dijo Milne en una nota de despedida a sus colegas. «Creo que nuestro papel como periodistas es hacer que los poderosos rindan cuentas. Estamos aquí para cuestionar y desafiar a nuestros líderes políticos en nombre de nuestras audiencias, republicanas o demócratas, liberales o conservadoras… debemos interrogar a las empresas de medios sociales que quieren controlar nuestra atención, las empresas que gestionan nuestra atención sanitaria y las instituciones que dan forma a nuestro sistema educativo… y mucho más».

Y añadió: «Los aliento a todos a seguir haciendo esas preguntas difíciles, desafiar a quienes tienen autoridad y seguir informando a la audiencia. Y sé que continuarán haciéndolo de la manera justa, equilibrada e imparcial que siempre ha hecho esta organización y que es la base del buen periodismo».

Su anuncio llega como El personal de CBS News ha sido puesto bajo un microscopio tras la decisión de Paramount de poner la dirección de recopilación de noticias bajo los auspicios de Bari Weissun emprendedor de opinión digital cuya empresa, The Free Press, ha captado la atención entre los conservadores y los aficionados a la opinión política, pero que no tiene experiencia en la gestión de una organización de medios de comunicación convencional. Weiss depende directamente de David Ellison, el nuevo director ejecutivo de Paramount, mientras que al presidente de CBS News, Tom Cibrowski, se le ha encomendado la tarea de ayudarla a poner las iniciativas en práctica.

CBS News ha soportado meses de caos. Algunos de sus programas, como “60 Minutes” y “Face the Nation”, han sido objeto de quejas de la administración Trump, y dos grupos diferentes de gerentes de Paramount han socavado la autoridad de esos programas al pagar un acuerdo de 16 millones de dólares al presidente Trump por lo que muchos expertos creen que fue una demanda endeble vinculada a una entrevista de “60 Minutes” con la ex vicepresidenta estadounidense Kamala Harris. Dos altos ejecutivos, Bill Owens, ex productor ejecutivo de “60 Minutes”, y Wendy McMahon, ex directora de CBS News y estaciones locales, abandonaron la empresa, citando diferencias de opinión sobre cómo Paramount estaba manejando estos asuntos. Más recientemente, CBS News acordó presentar únicamente entrevistas en vivo en “Face the Nation”. renunciando a su capacidad de eliminar falsedades o evasivas por parte de los invitados.

Paramount llamó más la atención al instalar a un exasesor de Trump, Kenneth Weinstein, como defensor del pueblo encargado de monitorear los informes de CBS News y juzgar las denuncias de parcialidad, una decisión que podría socavar la autoridad del departamento de estándares.

CBS News seguirá teniendo ejecutivos supervisando los estándares y prácticas. Susan Zirinsky, ex presidenta de CBS News, A principios de 2025 se le pidió que actuara como “editor ejecutivo” interino. ayudando a examinar historias y prácticas periodísticas. Al Ortiz, ex productor senior de CBS News y ejecutivo de estándares,

Milne ha ocupado muchos puestos en CBS News desde que se unió en 2019. Inicialmente fue editora en jefe de “CBS This Morning”, una versión de la franquicia matutina de CBS que buscaba dedicar más atención a noticias más difíciles. Asumió responsabilidades de liderazgo adicionales durante la pandemia de coronavirus y las elecciones presidenciales de 2020. En 2021, se le asignó el rol adicional de supervisando una nueva unidad dedicada a examinar la información errónea y el llamado “deepfakes”, o vídeos falsos que a menudo pueden generarse mediante inteligencia artificial.

Antes de unirse a CBS News, Milne fue editor senior de vídeo en ProPublica y director de televisión en vivo en Bloomberg TV. Pasó la mayor parte de su carrera en la BBC, donde trabajó en puestos de alto nivel como productora en las transmisiones principales y en todas las plataformas digitales y de noticias de 24 horas.

Milne tiene profundos vínculos con CBS News. Su padre, Stephen Milne, trabajó como editor en la Oficina de Londres de CBS News durante 30 años, incluida más de una década trabajando para Don Hewitt, el primer productor ejecutivo de «60 Minutes».

«Aprendí desde joven los sacrificios que ustedes y sus familias hacen para hacer este trabajo. Las noches, los cumpleaños y los días festivos perdidos, mientras él trabajaba en Irán durante la crisis de los rehenes, la guerra de Afganistán (la soviética), Israel, Irak y tantos otros lugares. Me dio curiosidad por el mundo y una creencia en la importancia de lo que todos ustedes hacen. Cuando estuvo en casa, aprendí mucho en la mesa de la cocina», dijo Milne, y agregó: «Ha sido un Es un privilegio trabajar junto a todos ustedes y, con suerte, en ocasiones ayudar a que su trabajo sea un poco mejor”.