La JCI tiene la posibilidad de llegar a 8.486, un analista revela 5 recomendaciones para acciones potencialmente rentables

Jacarta – Índice compuesto de precios de acciones (IHSG) se prevé que continúe la tendencia de fortalecimiento en la sesión de negociación del viernes 7 de noviembre de 2025. Anteriormente, la JCI estuvo cerrada naik 0,22 por ciento a 8.338,05.

Ivan Rosanova, analista de Binaartha Sekuritas, dijo que la JCI formó una vela martillo y penetró brevemente por encima del punto de resistencia de 8.362. Por lo tanto, se prevé que el JCI siga aumentando, especialmente si logra penetrar los 8.400.

«Se espera que IHSG continúe su tendencia ascendente con el potencial de llegar a 8.486», dijo Iván citado en su informe el viernes 7 de noviembre de 2025.

Los puntos de apoyo de la JCI se encuentran en las zonas 8.255, 8.163, 8.061 y 7.986. Mientras tanto, los puntos de resistencia están en 8.362, 8.486 y 8.595.

Ivan reveló acciones interesantes a las que los inversores deben prestar atención. Las siguientes son recomendaciones para posibles acciones. cómoincluido:

PT Indosat Tbk (ISAT)

Recomendación: comprar en caso de debilidad

Área de compra: 1,700-1,750

Precio objetivo: 2.060

PT Kalbe Farma Tbk (KLBF)

Recomendación: compra acumulativa

Área de compra: 1,165-1,195

Precio objetivo: 1.415

Materiales de batería PT Merdeka Tbk (MBMA)



VIVA Otomotif: Baterías para coches eléctricos fabricadas por Hyundai Energy Indonesia

Recomendación: compra comercial

Área de compra: 575-600

Precio objetivo: 725

PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM)

Recomendación: Espera

Precio objetivo: 3.680

PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR)

Recomendación: compra comercial

Área de compra: 2,350-2,450

Precio objetivo: 2.900