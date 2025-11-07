La JCI tiene la posibilidad de llegar a 8.486, un analista revela 5 recomendaciones para acciones potencialmente rentables

Viernes 7 de noviembre de 2025 – 07:51 WIB
Jacarta – Índice compuesto de precios de acciones (IHSG) se prevé que continúe la tendencia de fortalecimiento en la sesión de negociación del viernes 7 de noviembre de 2025. Anteriormente, la JCI estuvo cerrada naik 0,22 por ciento a 8.338,05.
Lea también:
Al abrir en verde, la JCI se fortalecerá a pesar de que las bolsas de valores de Asia y el Pacífico y Wall Street están lentos
Ivan Rosanova, analista de Binaartha Sekuritas, dijo que la JCI formó una vela martillo y penetró brevemente por encima del punto de resistencia de 8.362. Por lo tanto, se prevé que el JCI siga aumentando, especialmente si logra penetrar los 8.400.
«Se espera que IHSG continúe su tendencia ascendente con el potencial de llegar a 8.486», dijo Iván citado en su informe el viernes 7 de noviembre de 2025.
Lea también:
Se proyecta que la JCI volará al nivel 8.700, los analistas buscan 5 acciones con posibles ganancias
Los puntos de apoyo de la JCI se encuentran en las zonas 8.255, 8.163, 8.061 y 7.986. Mientras tanto, los puntos de resistencia están en 8.362, 8.486 y 8.595.
Lea también:
Logros de la JCI en la Era Purbaya, imprimiendo récords seis veces y cada vez más concurrido por inversores extranjeros
Ivan reveló acciones interesantes a las que los inversores deben prestar atención. Las siguientes son recomendaciones para posibles acciones. cómoincluido:
PT Indosat Tbk (ISAT)
- Recomendación: comprar en caso de debilidad
- Área de compra: 1,700-1,750
- Precio objetivo: 2.060
PT Kalbe Farma Tbk (KLBF)
- Recomendación: compra acumulativa
- Área de compra: 1,165-1,195
- Precio objetivo: 1.415
Materiales de batería PT Merdeka Tbk (MBMA)
- Recomendación: compra comercial
- Área de compra: 575-600
- Precio objetivo: 725
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM)
- Recomendación: Espera
- Precio objetivo: 3.680
PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR)
- Recomendación: compra comercial
- Área de compra: 2,350-2,450
- Precio objetivo: 2.900
La sesión I de IHSG sube ligeramente, eche un vistazo a las 3 acciones más rentables
La JCI continuó su tendencia positiva hasta el final de la primera sesión de negociación del jueves 6 de octubre de 2025. La JCI subió un 0,13 por ciento o 10,87 puntos hasta el nivel de 8.329. ¡Consulta las acciones más rentables!
VIVA.co.id
6 de noviembre de 2025