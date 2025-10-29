¡La JCI se fortalece un 0,91 por ciento al cierre de hoy y las acciones mineras se convierten en soporte!

Jacarta – Índice de precios Acciones Composite (IHSG) cambió de dirección a la zona verde al cierre de la jornada del miércoles 29 de octubre de 2025. La JCI se fortalece 0,91 por ciento o 73,60 puntos hasta el nivel de 8.166,22.

Lea también: IHSG Sesión I plana pero 3 emisores con acciones mineras brillantes



Basado en el seguimiento VIVA a través de StockbitLa JCI se movió en el rango de 8.042 a 8.169. El valor de las transacciones en el mercado regular alcanzó los 17,41 billones de IDR con una frecuencia de transacciones de 2,24 millones.

Varios sectores de acciones compactas registraron un fortalecimiento liderado por un rápido aumento en el sector de materiales básicos de 3,44 por ciento. El sector financiero aumentó un 1,56 por ciento, el sector cíclico se disparó un 1,54 por ciento, el sector de transporte se disparó un 0,97 por ciento, el sector energético aumentó un 0,79 por ciento, el sector de la salud se fortaleció un 0,40 por ciento y el sector no cíclico se fortaleció un 0,35 por ciento.

Lea también: Sin adivinar sobre la fruta del mangostán, Purbaya proyecta que IHSG llegará a 9.000 para fines de 2025



Por otro lado, el sector industrial experimentó la peor corrección con un 0,95 por ciento, seguido por el sector inmobiliario que cayó un 0,74 por ciento. El sector de tecnología cayó un 0,66 por ciento y el sector de infraestructura cayó un 0,26 por ciento.



Ilustración de invertir

Lea también: Dos peritos penales y mineros respaldan las acusaciones de la Fiscalía sobre el caso de instalación de estaca



Los analistas de Phintraco Sekuritas destacaron que la JCI se fortaleció al inicio de la sesión y luego se debilitó, pero luego cambió de dirección en territorio positivo. El repunte del índice nacional se vio respaldado por el fortalecimiento de las acciones. bancario grande y minería.

El sentimiento positivo proviene, entre otros expectativa reducción de las tasas de interés por parte del Banco Central de los Estados Unidos (La Reserva Federal), existe un plan de incentivos del Banco de Indonesia (BI) en forma de reducción de la Reserva Estatutaria (GWM) para los bancos que reduzcan las tasas de interés de los créditos más rápidamente a partir del 1 de diciembre de 2025.

«Las expectativas comenzarán a recuperarse en la economía nacional en el cuarto trimestre de 2025, así como los indicios de un repunte en los precios de las materias primas del oro», dijo el analista Phintraco Sekuritas, citado en su investigación, el miércoles 29 de octubre de 2025.

Phintraco agregó que técnicamente, el histograma MACD todavía está en el área negativa y el RSI estocástico todavía apunta hacia abajo en el área de pivote. Sin embargo, el volumen de compras mostró un aumento que fue reforzado por la línea A/D que indicó acumulación.

En su investigación, Phintraco Sekuritas informó que tres emisores de acciones con los saltos de precios más altos ingresaron a las filas de los principales ganadores, entre ellos:

PT Merdeka Cobre Oro Tbk (MDKA)

Las acciones de MDKA mantuvieron su posición máxima desde el cierre de la primera sesión. Esta participación de la minería de oro subió un 13,36 por ciento o 325 puntos y cerró en el nivel 2.460.

PT Alamtri Recursos Indonesia Tbk (ADRO)

Las acciones de ADRO registraron un aumento del 8,40 por ciento o 150 puntos hasta 1.935.