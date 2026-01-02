La JCI se fortalece para alcanzar el nivel 8700 en su primera negociación en 2026. ¡Consulte las acciones más brillantes!

Jacarta – El índice compuesto de precios de las acciones (IHSG) se disparó comercio primer ministro año 2026. La JCI se fortalece 0,90 por ciento o 77,96 puntos a 8.724 en la primera sesión de negociación, el viernes 2 de enero de 2025.

El movimiento de la JCI estuvo en el rango de 8.665 a 8.728. Con un valor de transacción que alcanza los 11,67 billones de IDR de una transacción total de 1,75 millones.

El equipo de analistas de Phintraco Sekuritas evalúa que técnicamente existe la formación de una cruz dorada en el MACD. Esta condición va acompañada del estocástico RSI apuntando hacia arriba.

«Estimamos que el JCI tiene potencial para continuar fortaleciéndose hacia el nivel de 8.750 en la segunda sesión de negociación», dijo el equipo de analistas de Phintraco Sekuritas, citado en su investigación diaria, el viernes 2 de enero de 2025.



Ilustración gráfica del movimiento IHSG.

Varios sectores bursátiles también subieron, apoyando el aumento del índice interno. El sector del transporte se disparó un 5,01 por ciento, el sector cíclico se fortaleció un 3,14 por ciento y el sector energético aumentó un 2,60 por ciento.

Por otro lado, los sectores de salud y financiero cayeron mientras que la mayoría de los sectores subieron. Cada uno cayó un 0,98 por ciento y un 0,85 por ciento.

Phintraco Sekuritas también informó sobre tres emisores de acciones que registraron los saltos de precios más altos entre las 45 acciones líderes de la siguiente manera:

PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA)

Las acciones de JPFA subieron dos dígitos, un 10,31 por ciento o 270 puntos, hasta alcanzar el nivel de 2.890.

PT Bumi Recursos Tbk (BUMI)

Las acciones de BUMI subieron un 7,65 por ciento o 28 puntos a 394.

Materiales de batería PT Merdeka Tbk (MBMA)

Las acciones de MBMA siguieron un aumento del 6,14 por ciento o 35 puntos hasta la posición 605.