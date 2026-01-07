La JCI se fortalece a lo largo del día, eche un vistazo a 3 acciones mineras dominadas por las que más ganan

Jacarta – Índice de precios Acciones Combinación (IHSG) cayó ligeramente pero aún se mantuvo en la zona verde. IHSG fortalecer 0,13 por ciento o 11,20 puntos a 8.944,81 al cierre de la jornada del miércoles 7 de enero de 2026.

Basado en el seguimiento VIVA a través de StockbitJCI había caído al nivel 8.918 antes del cierre del mercado de hoy. Mientras tanto, el punto más alto que logró alcanzar la JCI fue el nivel 8.966 al inicio de la negociación.

El valor de transacción en el mercado regular sigue siendo bastante grande: 35,12 billones. Con una frecuencia de transacciones de 4,5 millones.

La mayoría de los sectores bursátiles se erosionaron, liderados por una caída en el sector del transporte del 1,83 por ciento. El sector de consumo no cíclico se debilitó un 0,93 por ciento, el sector tecnológico se contrajo un 0,56 por ciento, el sector financiero cayó un 0,24 por ciento, el sector inmobiliario cayó un 0,22 por ciento y el sector de la salud cayó un 0,05 por ciento.

Por otro lado, el sector industrial registró el mayor salto del 2,40 por ciento. El sector también registró resultados positivos materia prima El sector de consumo cíclico aumentó un 1,11 por ciento, un 1,18 por ciento, el sector energético un 0,51 por ciento y el sector de infraestructura un 0,16 por ciento.

Ilustración del movimiento JCI.

El equipo de analistas de Phintraco Sekuritas informó que la JCI volvió a registrar un máximo intradiario al superar el nivel de 8.970. Técnicamente, el histograma MACD positivo continúa fortaleciéndose, pero el impulso de compra está comenzando a debilitarse y el RSI estocástico se encuentra en el área de sobrecompra.

El riesgo de incertidumbre geopolítica ha vuelto a aumentar debido a la amenaza del presidente Trump de adquirir Groenlandia.

«Necesitamos ser conscientes del potencial de toma de ganancias, especialmente si las tensiones geopolíticas globales se agudizan», dijo el equipo de analistas de Phintraco Sekuritas, citado en la investigación diaria del miércoles 7 de enero de 2026.

Además, Phintraco Sekuritas informó que tres emisores de acciones registraron los saltos de precios más altos en las filas de 45 acciones líderes, también conocidas como LQ45, al cierre de las operaciones de hoy, incluyendo:

PT Vale Indonesia Tbk (INCO)

Las acciones de INCO se dispararon un 12,44 por ciento o 700 puntos y cerraron en el nivel 6.325.

PT Aneka Tambang Tbk (ANTM)

Las acciones de ANTM subieron un 11,59 por ciento o 400 puntos a 3.850.

PT Alamtri Recursos Indonesia Tbk (ADRO)

Las acciones de ADRO aumentaron un 7,77 por ciento o 145 puntos para penetrar la zona de 2.010.