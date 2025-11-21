La JCI se estaciona por debajo de la línea plana presionada por la Reserva Federal, tres acciones se mantienen brillantes al cierre antes del fin de semana

Jacarta – Índice compuesto de precios de acciones (IHSG) todavía estaba atrapado en la zona roja hasta el cierre de las operaciones antes del fin de semana, el viernes 21 de noviembre de 2025. JCI se debilitó un 0,07 por ciento hasta el nivel 8.414 o ligeramente por debajo de la línea plana.

Lea también: La sesión I de IHSG se debilitó cuando el mercado estaba lento, estas 3 acciones pisaron el acelerador



Basado en el seguimiento VIVA De bit de stockel movimiento de la JCI estuvo en el rango de 8.361 a 8.432. El índice nacional se había fortalecido hasta la zona verde al comienzo de la negociación, pero lentamente siguió cayendo; ni siquiera un aumento de alrededor de 45 puntos cerca del cierre de la bolsa no pudo empujar al JCI de nuevo a la zona positiva.

El valor de la transacción en el mercado regular se registró en 14,74 billones de IDR. La frecuencia de las transacciones fue de 1,94 millones de veces.

Lea también: Las bolsas de valores asiáticas sangran debido al pesimismo de los inversores: la Reserva Federal no reducirá las tasas de interés



La caída del índice interno se vio presionada por las correcciones en el sector financiero de 0,61 por ciento y en el sector de transporte de 0,60 puntos. El sector de infraestructura se debilitó un 0,58 por ciento, un sector no cíclico cayó en picado 0,49 por ciento y el sector energético se contrajo 0,29 por ciento.



Movimiento de la JCI en la Bolsa de Valores de Indonesia. Foto : ENTRE FOTOS/M Agung Rajasa

Lea también: Abre más débil, la JCI se ve ensombrecida por la corrección a pesar de que las acciones de Asia y el Pacífico se fortalecen a medida que las acciones de chips se recuperan



Por el contrario, el sector tecnológico se disparó un 2,72 por ciento. El aumento fue seguido por el sector industrial con un 0,85 por ciento, el sector de materias primas se disparó un 0,65 por ciento, el sector no cíclico se disparó un 0,66 por ciento, el sector inmobiliario aumentó un 0,58 por ciento y el sector de la salud aumentó un 0,40 por ciento.

El equipo de analistas de Phintraco Sekuritas destacó que la caída del JCI también fue provocada por el debilitamiento de los índices bursátiles globales y regionales a mediados sentimiento negativo presión vendedora en las acciones del sector tecnológico y menguantes expectativas de desaceleración tasa de interés referencia de la Reserva Federal (La Reserva Federal) en diciembre de 2025. La mayoría de los índices de las bolsas asiáticas y europeas cerraron en números rojos.

Aunque el JCI se desplomó el último día de negociación de la tercera semana de noviembre de 2025, el índice nacional registró un salto del 0,52 por ciento durante la semana.

Técnicamente, el MACD forma una Cruz de la Muerte y el RSI estoacástico está en el área de pivote. JCI cerró por debajo del nivel MA5.

Citando datos de Phintraco Sekuritas, varias acciones lograron registrar ganancias en medio de un sentimiento global negativo. Aquí hay tres acciones que encabezan la clasificación de las 45 acciones líderes.

PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (EMTK)

Las acciones de EMTK registraron un salto de precio del 8,62 por ciento o 100 puntos y cerraron en 1.260.

PT Ir a Gojek Tokopedia Tbk (GOTO)

Las acciones de GOTO se dispararon un 6,67 por ciento o 4 puntos hasta el nivel 64.

PT Surya Citra Media Tbk (SCMA)