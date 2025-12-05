La JCI ingresa a la fase de consolidación antes de recuperarse; consulte 5 participaciones en las ganancias seleccionadas por los analistas

Jacarta – Índice de precios Acciones Combinación (IHSG) se estima que está en progreso consolidación en la sesión de negociación de hoy, viernes 5 de diciembre de 2025. La última posición de la JCI se situó en el nivel de 8.640 tras registrar un aumento del 0,33 por ciento.

Analista Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova dijo que la JCI tendía a permanecer plana pero luego se fortaleció rápidamente hacia su punto de resistencia más cercano. Se puede lograr un aumento si el índice interno puede mantenerse por encima del punto de soporte más cercano.

Mientras tanto, Iván proyecta que una ruptura por debajo de 8.598 tiene el potencial de ejercer presión sobre la JCI. El índice se corregirá hacia el próximo soporte en el nivel 8.564.

«IHSG se está consolidando para continuar la tendencia alcista anterior hacia 8.703, siempre que no caiga por debajo del soporte menor de 8.598», explicó Iván, citado en su investigación diaria del viernes 5 de diciembre de 2025.

Ilustración de Meta Stocks que imprimen el récord más alto

Iván determinó que los puntos de apoyo de la JCI estaban en las zonas 8.564, 8.493, 8.361 y 8.255. Mientras tanto, los puntos de resistencia se encuentran en los niveles 8.703, 8.770 y 8.866.

Además, Iván reveló una serie de acciones que podrían convertirse en ‘máquinas’ cómo‘. Las siguientes son las acciones seleccionadas de Ivan a las que vale la pena prestarles atención.

PT Adaro Andalan Indonesia Tbk (AADI)

Recomendación: comprar en caso de debilidad

Área de compra: 7,050-7,300

Precio objetivo: 7.750

PT Alamtri Recursos Indonesia Tbk (ADRO)

Recomendación: compra comercial

Área de compra: 1,750-1,800

Precio objetivo: 1.965

PT Aneka Tambang Tbk (ANTM)

Oro vendido en PT Aneka Tambang Tbk (Antam) Precious Metal Gold Boutique.

Recomendación: compra comercial

Recomendación: compra comercial

Área de compra: 2,800-2,850

Precio objetivo: 3.130

PT Bank Asia Central Tbk (BBCA)

Recomendación: comprar en caso de debilidad

Área de compra: 7,800-8,000

Precio objetivo: 8.700

PT Ir a Gojek Tokopedia Tbk (GOTO)

Recomendación: compra comercial

Área de compra: 54-57

Precio objetivo: 71