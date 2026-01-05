La JCI establece un nuevo récord al alcanzar 8.859, el sector de materias primas se acelera provocado por el ataque de Estados Unidos a Venezuela

Jacarta – Índice de precios Acciones Combinación (IHSG) mantuvo constantemente una tendencia alcista e incluso logró alcanzar nuevos máximos. IHSG fortalecer 1,27 por ciento o 111,06 puntos hasta el nivel de 8.859,19 al cierre de la jornada de esta tarde, lunes 5 de enero de 2026.

Basado en el seguimiento VIVA De StockbitJCI tiende a estar en la zona verde alrededor del área de 8.723 hasta alcanzar el nivel de 8.859. El valor de las transacciones en el mercado regular alcanzó los 29,15 billones de IDR con una frecuencia de transacciones de 4,01 millones.

«IHSG cerró al alza en 8.859,19 en las operaciones del lunes, lo que supuso un nuevo máximo», dijo el equipo de analistas de Phintraco Sekuritas, citado en su investigación diaria, el lunes 5 de enero de 2026.

El sector tecnológico fue el único que experimentó una corrección del 0,07 por ciento.



Ilustración gráfica del movimiento IHSG.

Mientras tanto, el sector de materias primas registró el mayor aumento del 2,82 por ciento. También se registró un fortalecimiento relativamente alto en el sector de la energía con un 2,31 por ciento y en el sector del transporte con un 2,02 por ciento.

El equipo de analistas vio que el ataque de Estados Unidos (EE.UU.) a Venezuela no tuvo un impacto significativo en el mercado de capitales. De hecho, esta situación hizo subir los precios de la mayoría de las materias primas metálicas y apoyó el aumento del sector de materias primas.

«Técnicamente, el indicador MACD formó una Cruz Dorada en línea con el fortalecimiento del estocástico RSI en el área de pivote. Esto también fue respaldado por un aumento en el volumen de compras», continuó el equipo de analistas de Phintraco Sekuritas.

Además, Phintraco Sekuritas destacó a tres emisores de acciones que registraron con éxito los saltos de precios más altos en las filas de 45 acciones líderes (LQ45) de la siguiente manera:

PT Tierra Recursos Tbk (BUMI)

Las acciones de BUMI han mantenido su primera posición en el ranking LQ45 desde la primera sesión. Las acciones de los emisores controlados por el Grupo Bakrie se dispararon un 10,48 por ciento o 44 puntos hasta 464.

PT Merdeka Cobre Oro Tbk (MDKA)

Las acciones de MDKA aumentaron un 6,44 por ciento o 160 puntos y cerraron en 2.480.

PT Medikaloka Hermina Tbk (CURAR)

Las acciones de HEAL subieron un 6,16 por ciento o 86 puntos hasta el área de 1.465.