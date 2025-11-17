La JCI está lista para recuperarse al comienzo de la semana; eche un vistazo a 5 recomendaciones para acciones con ganancias potenciales seleccionadas por los analistas

Jacarta – Después de una ligera corrección antes del fin de semana, el índice compuesto de precios de las acciones (IHSG) se espera que se revierta naik en la sesión de negociación de hoy, lunes 17 de noviembre de 2025. La última posición de la JCI se situó en el nivel de 8.370,43 después de debilitarse un 0,02 por ciento.

Analista Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova dijo: La JCI ha formado un patrón de triángulo que se contrae. Esto está en línea con la consolidación que se produjo durante la semana. Añadió que las posibilidades de que el índice interno suba son cada vez más brillantes si logra superar los 8.443.

«Dado que su posición todavía está por encima del soporte en 8.332, la JCI puede confirmar la continuación de la tendencia alcista esta semana», dijo Ivan citado en su investigación el lunes 17 de noviembre de 2025.

Iván determinó que los puntos de apoyo de la JCI estaban en 8.332, 8.255, 8.163 y 8.061. Mientras tanto, los niveles de resistencia se encuentran en las zonas 8.486, 8.595 y 8.703.

Además, Ivan dio un vistazo a las acciones potenciales. cómo A lo que es interesante que los inversores presten atención es a lo siguiente:

PT Bank Asia Central Tbk (BBCA)

Recomendación: Espera

Precio objetivo: 8.700

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI)

Recomendación: comprar en caso de debilidad

Área de compra: 4,350-4,500

Precio objetivo: 4.920

PT Barito Pacific Tbk (BRPT)

Recomendación: compra comercial

Área de compra: 3,590-3,690

Precio objetivo: 3.990

PT Vale Indonesia Tbk (INCO)

Recomendación: Espera

Precio objetivo: 4.600

PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR)

Recomendación: compra comercial

Área de compra: 2,360-2,480

Precio objetivo: 2.900