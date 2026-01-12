La JCI está lista para fortalecerse más; consulte 5 recomendaciones de acciones seleccionadas por analistas

lunes 12 de enero de 2026 – 07:41 WIB
Jacarta – Índice compuesto de precios de acciones (IHSG) se espera que continúe fortaleciéndose en la sesión de negociación del lunes 12 de diciembre de 2026. Finalmente, el JCI subió un 0,13 por ciento y cerró en 8.936,75.
Ivan Rosanova, analista de Binaartha Sekuritas, dijo que el JCI ha estado sufriendo una corrección desde el jueves 8 de enero de 2026. Según él, el índice nacional está probando el nivel de soporte en 8.839 después de caer por debajo de 8.916 el viernes 9 de enero de 2026.
«El nuevo impulso se volverá positivo si el JCI logra superar los 8.995», dijo Iván, citado en su investigación diaria, el lunes 12 de enero de 2026.
Los puntos de soporte de la JCI se encuentran en los niveles 8.839, 8.714, 8.599 y 8.493. Mientras tanto, los puntos de resistencia se encuentran en las zonas 8.995, 9.052, 9.123 y 9.169.
Ivan también estima una cantidad de acciones potenciales. cómo a lo que es interesante que los inversores presten atención. Aquí hay cinco recomendaciones de acciones La elección de Iván.
PT Aneka Tambang Tbk (ANTM)
- Recomendación: compra comercial
- Área de compra: 3,420-3,620
- Precio objetivo: 3.800
PT Astra Internacional Tbk (ASII)
- Recomendación: Espera
- Precio objetivo: 7.175
PT Bank Asia Central Tbk (BBCA)
- Recomendación: Espera
- Precio objetivo: 8.450
PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC)
- Recomendación: comprar en caso de debilidad
- Área de compra: 1,350-1,390
- Precio objetivo: 1.630
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SMGR)
- Recomendación: compra comercial
- Área de compra: 2,500-2,600
- Precio objetivo: 2.900
