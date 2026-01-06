La JCI continúa fortaleciéndose después de establecer un récord; consulte 5 recomendaciones de acciones seleccionadas por analistas

Jacarta – Índice de precios Acciones Combinación (IHSG) se prevé que continúe fortaleciéndose en la sesión de negociación de hoy, martes 6 de enero de 2026. Anteriormente, el JCI cerró con un alza del 1,27 por ciento a 8.859,19 como un nuevo máximo histórico (máximo histórico/ATH).

Ivan Rosanova, analista de Binaartha Sekuritas, dijo que actualmente el JCI casi ha alcanzado su objetivo más cercano en el nivel de 8.877 después de un rápido aumento el lunes 5 de enero de 2026. Según él, la oportunidad para que el índice nacional suba es muy abierta si se mantiene por encima de su punto de soporte más cercano.

«La tendencia alcista sigue siendo muy fuerte si el JCI se mantiene por encima de 8.714 como soporte más cercano», dijo Ivan, citado en su investigación diaria el martes 6 de enero de 2026.

Iván determinó que los puntos de apoyo de la JCI estaban en las zonas 8.714, 8.599, 8.493 y 8.424. Mientras tanto, los puntos de resistencia están en 8.877, 8.941 y 9.052.



Además, Iván predijo una serie de acciones que tendrían un desempeño sólido. Las siguientes son recomendaciones para posibles acciones. cómo lo cual es interesante de monitorear para los inversores.

PT Indosat Tbk (ISAT)

Recomendación: comprar en caso de debilidad

Área de compra: 2200-2260

Precio objetivo: 2.510

PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG)

Recomendación: Espera

Precio objetivo: 23.250

PT Kalbe Farma Tbk (KLBF)

Recomendación: Espera

Precio objetivo: 1.295

Materiales de batería PT Merdeka Tbk (MBMA)

Recomendación: compra comercial

Área de compra: 580-600

Precio objetivo: 680

PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM)

Recomendación: comprar en caso de debilidad

Área de compra: 3200-3350

Precio objetivo: 3.590