La JCI cierra en verde respaldada por el sector del transporte; consulte las 3 acciones ‘más sólidas’

Jacarta – Índice de precios Existencias CombinaciónIHSG) permanecerá en la zona verde hasta el cierre de operaciones del martes 7 de octubre de 2025. JCI fortalecer 0,36 por ciento o 29,39 puntos hasta 8.169,28.

JCI alcanzó un nuevo máximo intradiario de 8.217, mientras que su punto más bajo fue de 8.154. El valor de la transacción alcanzó los 28,6 millones de IDR con una frecuencia de transacción de 3,1 millones de veces.

El sector del transporte fue un fuerte impulsor porque registró un aumento del 3 por ciento. El sector energético aumentó un 2,62 por ciento y el sector de infraestructura saltó un 2,33 por ciento.

Por otro lado, los sectores de materias primas, cíclicos e industrial experimentaron la mayor corrección. Cada uno perdió el 0,63 por ciento, el 0,44 por ciento y el 0,37 por ciento.



Ilustración de invertir

Los analistas de Phintraco Sekuritas evalúan que técnicamente el indicador estocástico RSI se está moviendo en el área de pivote y hay un estrechamiento de la pendiente negativa del MACD con potencial para formar una Cruz Dorada. Esta condición es una señal inicial de impulso alcista.

Varios emisores de acciones también registraron resultados positivos cuando el índice nacional pasó a verde. Las siguientes son tres acciones en las filas de las que más ganaron en LQ45.

Surya Citra Media Tbk (SCMA)

Las acciones de SCMA se dispararon dos dígitos en un 11,1q por ciento o 44 y cerraron en el nivel 440.

PT Merdeka Cobre Oro Tbk (MDKA)

Las acciones de MDKA subieron un 5,61 por ciento o 85 puntos hasta 1.600.

PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC)

Las acciones de MEDC subieron un 5,16 por ciento o 110 puntos para alcanzar la zona de 2.240.