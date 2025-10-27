La JCI cierra en rojo presionada por la corrección de las acciones del conglomerado, este emisor está brillando

Jacarta – El índice compuesto de precios de acciones (IHSG) se encuentra estacionado en la zona roja después de experimentar una fuerte caída de casi el 3 por ciento al final de la primera sesión. JCI cerró con una corrección del 1,87 por ciento o 154,57 puntos a 8.117,15.

Lea también: Desempeño de un año del Ministerio de Energía y Recursos Minerales, Bahlil: El presidente tiene derecho a juzgar



El movimiento de la JCI estuvo en el rango de 7.959 a 8.354. El valor de las transacciones en el mercado regular alcanzó los 27,09 billones de IDR con una frecuencia de transacciones de 2,87 millones de veces.

Sólo el sector salud logró registrar resultados positivos del 1,05 por ciento. Por otro lado, el sector energético cayó significativamente un 3,71 por ciento, el sector inmobiliario cayó un 3,48 por ciento y el sector industrial se corrigió un 3,46 por ciento.

Lea también: Para proteger la dignidad de la República de Indonesia, Bahlil: no retrocederá ni un milímetro



Además, la caída también afectó al sector cíclico en un 2,04 por ciento, el sector de tecnología e infraestructura se debilitó un 1,80 por ciento, el sector de transporte perdió un 1,66 por ciento, el sector financiero cayó un 1,68 por ciento y la estructura no cíclica cayó un 0,53 por ciento.



Ilustración de inversión Foto : pexels.com/Leeloo El primero

Lea también: BNI obtiene un beneficio neto de 15,12 billones de IDR en el tercer trimestre de 2025, el crédito crece un 10,5 por ciento



Según los analistas de Phintraco Sekuritas, el debilitamiento de la JCI fue suprimido por la corrección mayoritaria acciones de conglomerado y acciones relacionadas con Morgan Stanley Capital International (MSCI). Esto es en respuesta a la planificación de MSCI de realizar ajustes en la metodología de cálculo del capital flotante específicamente para los componentes de las acciones de Indonesia con entradas abiertas hasta el 31 de diciembre de 2025 y resultados anunciados a más tardar el 30 de enero de 2026.

Basado en el seguimiento VIVA De bit de stock Se quemaron acciones del magnate Prajogo Pangestu. Las acciones de CDIA cayeron un 5,36 por ciento, las acciones de PTRO cayeron un 9,44 por ciento, las acciones de CUAN cayeron un 7,31 por ciento y las acciones de BREN cayeron un 3 por ciento.

«Los inversores esperan la realización del informe financiero del tercer trimestre de 2025 y la mejora de la economía nacional en el cuarto trimestre de 2025», prosiguió el analista Phintraco Sekuritas, citado en su investigación el lunes 27 de octubre de 2025.

Técnicamente, JCI rompe MA20 en el nivel 8117 con un aumento en el volumen de transacciones. El RSI estocástico también experimentó un cruce de la muerte en el área de pivote, con el MACD formando una pendiente negativa cada vez más estrecha.

En la misma investigación, Phintraco Sekuritas informó que tres emisores de acciones registraron con éxito rápidos aumentos de precios para ingresar a las filas de los principales ganadores, entre ellos:

PT Alamtri Minerals Indonesia Tbk (ADMR)

Las acciones de ADMR registraron un aumento del 7,89 por ciento o 105 puntos hasta 1.420.

Unilever Indonesia Tbk (UNVR)

Las acciones de UNVR siguieron con una ganancia del 7,11 por ciento o 180 puntos y cerraron en el nivel 2.710.

PT Mapa Activo Adiperkasa Tbk (MAPA)

Las acciones de MAPA aumentaron un 5,66 por ciento o 35 puntos hasta la posición 665.