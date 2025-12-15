La JCI cierra con una ligera caída de 10 puntos, pero 3 acciones siguen fuertes en la zona verde

Jacarta – Índice de precios Acciones El compuesto (IHSG) cayó a la zona roja al cierre comercio Lunes 15 de diciembre de 2025. JCI debilitada adelgaza un 0,13 por ciento o 10,83 puntos hasta el nivel 8.649.

El movimiento de la JCI estuvo dentro del área de 8,623 hasta que tocó el área de 8,721. El valor de transacción registrado alcanzó los 33,34 billones de IDR con una frecuencia de transacción de 3,45 millones de veces.

El sector energético experimentó la peor corrección del 3,45 por ciento. También se registraron caídas en los sectores de infraestructura y materias primas, con caídas de 1,94 por ciento y 1,40 por ciento respectivamente.

Aunque la JCI se debilitó, el sector salud registró el mayor aumento del 3,50 por ciento. El sector financiero se fortaleció un 2,20 por ciento y el sector no cíclico aumentó un 0,50 por ciento.

JCI cerró más débil Foto : ENTRE FOTOS/Wahyu Putro A

El equipo de analistas de Phintraco Sekuritas vio la caída en la JCI debido a la rotación de las opciones de acciones de los inversores de acciones de conglomerado a acciones de primera línea. Las acciones bancarias en particular hicieron que la JCI se moviera en territorio positivo.

«Técnicamente, el indicador estocástico RSI se está acercando al nivel de sobreventa, pero no ha indicado una reversión. Mientras tanto, el MACD formó una ampliación del histograma negativo y el JCI cerró nuevamente por debajo del nivel MA5», explicó el equipo de analistas de Phintraco Sekuritas, citado en su alza diaria, el lunes 15 de diciembre de 2025.

Además, Phintraco Sekuritas informó que tres emisores encabezan la clasificación de acciones superiores de la siguiente manera.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN)

Las acciones de BBTN se dispararon un 7,34 por ciento o 80 puntos y cerraron en el nivel 1.170.

PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR)

Las acciones de TOWR subieron un 5,56 por ciento o 30 puntos a 570.

PT Kalbe Farma Tbk (KLBF)

Las acciones de KLBF siguieron un fortalecimiento del 5,17 por ciento o 60 puntos para penetrar en la zona de 1.220.