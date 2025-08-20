La JCI cerró más del 1 por ciento después de las tasas de interés de Bi Prune 25 puntos

Yakarta, Viva – Índice de precios de acciones compuestas (Ihsg) logró registrar un aumento de 1.03 Peren o 80.88 por ciento al cierre de la negociación el miércoles 20 de agosto de 2025. El fortalecimiento alentó a JCI a estacionar a 7,943.82.

El Kinclong JCI después del Banco Indonesia (BI) redujo las tasas de interés (Tasa bi) que asciende a 25 puntos básicos (BP) al 5.00 por ciento. Esta decisión está en línea con los pronósticos de baja inflación restantes en 2025, manteniendo la estabilidad del tipo de cambio rupia y la necesidad de fomentar el crecimiento económico de acuerdo con la capacidad económica.

Después de las tasas de interés recortadas de BI, los emisores de acciones bancario Big Join fortificado. Las acciones de BMRI dispararon 3.12 por ciento a 4,950, las acciones ganaron un 2,72 por ciento a 4,150, las acciones de BBTN se dispararon un 5,18 por ciento a 1.320 a las acciones de BBCA aumentó un 0,29 por ciento a 8,525.

Basado en el monitoreo VIVA De Buque de stockJCI se mueve en el área de 7.863-7,953 áreas. Al publicar el valor de la transacción en el mercado regular de Rp17.19 billones, mientras que en el mercado de efectivo de RP 80.62 millones.



Movimiento JCI en la Bolsa de Indonesia. Foto : Entre fotos/M Agug Rajasa

Todos los sectores de existencias compactos obtuvieron resultados positivos liderados por un aumento en el sector inmobiliario en un 2.56 por ciento. Luego, el sector de la materia prima (material básico) aumentó 1.83 por ciento y el sector no cíclico aumentó 1.63 peren.

El sector financiero aumentó un 1,18 por ciento, el sector industrial se disparó 1.03 por ciento continuó fortaleciendo el sector cíclico del 0,62 por ciento. Además, el sector tecnológico aumentó un 0,57 por ciento, el sector de transporte aumentó un 0,56 por ciento, el sector energético aumentó en un 0,55 por ciento, el sector de infraestructura condujo un 0,33 por ciento y el sector de la salud aumentó un 0,223 por ciento.

Cita de Buque de stockAquí hay cinco emisores que llegaron a las filas de los principales ganadores en la junta comercial principal de hoy.

PT Centratama Telekomunikasi Indonesia (Cent)

Las acciones de Cent aumentaron un 35.00 por ciento o 35 puntos a 135.

PT Jaya Swarasa Agugg Tbk (Tays)

Las acciones de Tays se dispararon 34.62 peren o 18 puntos y cerraron en el nivel 70.

Pt ACSET Indonusa TBK (ACST)

Los resultados positivos también fueron registrados por acciones de ACST del 34.44 por ciento o 31 puntos a 121.

PT Mandala Multifinance TBK (MFIN)

Las acciones de MFIN obtuvieron un aumento del 25 por ciento o 300 puntos hasta que volaron por el área de 1.500.

PT Shield en el servicio TBK (de lo contrario)

Las acciones de Soss subieron a un 25.00 por ciento o 135 puntos a 675.