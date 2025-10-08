La JCI cerró de nuevo al punto de partida, estas acciones son dominantes entre las que más ganan

Jacarta – Índice de precios Existencias CombinaciónIHSG) terminó en la zona roja al cierre de la jornada del miércoles 8 de octubre de 2025. JCI volvió a la línea plana al nivel 8.166 o cayó ligeramente un 0,04 por ciento o 3,25 puntos.

Lea también: La sesión I del IHSG cae 41 puntos, las acciones de Alamri e Indosat suben rápidamente



Basado en el seguimiento VIVA En Stockbit, JCI se movió para tocar el área más alta en el nivel 8.224, mientras que el punto más bajo estaba en el nivel 8.044. Al registrar un valor de transacción en el mercado regular que alcanzó los 27,93 billones de IDR con una frecuencia de transacción de 3,11 millones de IDR.

Los analistas de Phintraco Sekuritas evaluaron que la corrección de la JCI supuestamente se debió a la toma de ganancias en varias acciones del conglomerado que habían impulsado el fortalecimiento del índice durante los dos días de negociación anteriores. Esta condición también provocó ventas de pánico.

Lea también: Bahlil Garantiza Que Las Negociaciones Sobre Las Acciones De Freeport Están Completas, El Gobierno Se Embolsará El 63 Por Ciento



Aparte de eso, los factores negativos también provienen del índice de confianza del consumidor de Indonesia (IKK) en septiembre de 2025, que cayó al nivel 115 desde 117,2 en agosto de 2025. Este es el nivel más bajo desde abril de 2022, donde cinco de los seis subíndices se contrajeron.

Lea también: Se prevé que la JCI supere el nivel 8.200; consulte 5 recomendaciones para las acciones favoritas de los analistas



Técnicamente, tenga en cuenta la posible divergencia bajista entre JCI y MACD. El RSI estocástico está en el área de pivote y apunta hacia abajo, lo que indica un impulso a corto plazo. debilitado el impacto del debilitamiento del volumen de compras.

«Hay que tener cuidado con las bandas de Bolinger, que empiezan a estrecharse, lo que indica la posibilidad de grandes movimientos en el futuro», añaden los analistas de Phintraco Sekuritas en su investigación citada el miércoles 8 de octubre de 2025.

La caída también presionó a los sectores de infraestructura y financiero. Cada uno cayó un 0,93 por ciento o un 0,60 por ciento.

Por el contrario, el sector industrial soñaba con un aumento del 2,93 por ciento. Luego, el sector energético aumentó un 2,74 por ciento y el sector del transporte saltó un 1,77 por ciento.

Aunque la JCI todavía está varada en la zona roja, Phintraco Sekuritas informó que los emisores que registraron saltos de precios estaban dominados por acciones de conglomerados propiedad de chico tohir. Aquí están las tres acciones más altas entre las que más ganancias tienen.



Garibaldi Thohir, o conocido familiarmente como Boy Thohir.

PT Alamtri Minerals Indonesia Tbk (ADMR)

Las acciones de ADMR se dispararon dos dígitos un 24,89 por ciento o 275 puntos y cerraron en 1.380.

Alamtri Resources Indonesia Tbk (ADRO)

Las acciones de ADRO siguieron un aumento del 12,12 por ciento o 200 puntos hasta 1.850.

PT Adaro Andalan Indonesia Tbk (AADI)

Además, las acciones de AADI aumentaron un 11 por ciento o 825 puntos hasta la posición 8.325.