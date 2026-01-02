La JCI cerró con un vuelo de más del 1 por ciento, las acciones de BUMI encabezan la clasificación LQ45

Jacarta – Índice de precios Acciones Composite (IHSG) se fortaleció al cierre de la jornada del viernes 2 de enero de 2025. La JCI se fortalece 1,17 por ciento o 101,19 puntos para tocar la zona de 8.748,13.

Lea también: Antes de dar incentivos al mercado de capitales, Purbaya le pidió al jefe de IDX que cepillar la freidora de acciones



Basado en el seguimiento VIVA De StockbitLa JCI mostró una tendencia ascendente desde la apertura hasta el cierre de la segunda sesión del primer día de operaciones bursátiles después de las largas vacaciones de Año Nuevo. La JCI se movió en el área de 8.664 hasta el punto más alto en el nivel 8.748.

El valor de la transacción en el mercado regular se registró en 21,48 billones de rupias. La frecuencia de compra y venta fue de 3,12 millones de transacciones.

Lea también: La JCI se fortalece para alcanzar el nivel 8700 en su primera negociación en 2026. ¡Consulte las acciones más brillantes!



El equipo de analistas de Phintraco Sekuritas evalúa que, técnicamente, el indicador estocástico RSI IHSG continúa fortaleciéndose en el área de pivote. Esto se ve reforzado por el continuo estrechamiento del histograma MACD negativo.

Lea también: El jefe de OJK dice que la contribución del mercado de capitales de RI en 2025 alcanzará el 72 por ciento del PIB



«El volumen de compras ha aumentado y tiene el potencial de alcanzar un nuevo nivel máximo», se cita en el estudio diario de Phintraco Sekuritas el viernes 2 de enero de 2025.

Las acciones del sector transporte registraron la mayor ganancia, concretamente un 6,56 por ciento. El sector tecnológico también registró un rápido aumento del 4,47 por ciento y el sector cíclico subió un 3,47 por ciento.

Por el contrario, el sector financiero experimentó la corrección más pronunciada, del 0,87 por ciento. Una caída significativa también afectó al sector de la salud, con un 0,58 por ciento.

Phintraco Sekuritas informó que tres emisores de acciones registraron los saltos de precios más altos en las filas de 45 acciones líderes (LQ45) hasta el final de la negociación de hoy, entre ellos:

PT Tierra Recursos Tbk (BUMI)



Ilustración de la industria minera

Las acciones de BUMI alcanzaron el nivel 420, un 14,75 por ciento o 54 puntos.

PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA)

Las acciones de JPFA se dispararon un 10,69 por ciento o 280 puntos hasta 2.900.

Materiales de batería PT Merdeka Tbk (MBMA)

Las acciones de MBMA también obtuvieron resultados positivos del 8,77 por ciento o 50 puntos y cerraron en la zona de 620.