La JCI abre más débil tras la lentitud de las bolsas de valores de Asia-Pacífico y de Wall Street

Jacarta – JCI abrió con una caída de 23 puntos o 0,28 por ciento en el nivel 8,234 al aire libre comercio Lunes 13 de octubre de 2025.

Fanny Suherman, jefa de investigación minorista de BNI Sekuritas, predice que la JCI tiene potencial corregido En el comercio actual.

«La JCI tiene el potencial de corregirse nuevamente hoy, en línea con la corrección en los EE.UU. debido a los efectos de los aranceles de Trump sobre China a partir del 1 de noviembre de 2025», dijo Fanny en su investigación diaria, el lunes 13 de octubre de 2025.

Ilustración del movimiento JCI.

La mayoría de los mercados bursátiles de Asia y el Pacífico cayeron el viernes a finales de la semana pasada, tras la debilidad mundo financiero en medio de las preocupaciones de los inversores sobre las condiciones económicas globales.

En Japón, el índice Nikkei 225 corrigió un 1,01 por ciento y el Topix cayó un 1,85 por ciento. Mientras tanto, en Corea del Sur, el Kospi subió un 1,73 por ciento después de la reapertura del mercado tras las vacaciones, y el Kosdaq subió un 0,61 por ciento.

Mientras tanto, el ASX/S&P 200 de Australia cayó un 0,13 por ciento, el Hang Seng de Hong Kong cayó un 1,73 por ciento y el Shanghai Composite cayó un 0,94 por ciento.

Por otro lado, el FTSE Straits Times cayó un 0,30 por ciento y el FTSE Malay KLCI cayó un 0,46 por ciento.

«El soporte de la JCI está en el nivel de 8.000-8.150, mientras que la resistencia de la JCI está en el rango de 8.270-8.300», dijo.