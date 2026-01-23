La JCI abre la Bolsa Verde, Asia-Pacífico y Wall Street se fortalecen después de que Trump suavizara los aranceles

Jacarta – IHSG abierto fortalecer 36 puntos o 0,41 por ciento al nivel de 9.029 en la apertura de operaciones del viernes 23 de enero de 2026.

Fanny Suherman, jefa de investigación minorista de PT BNI Sekuritas, predice que la JCI tiene potencial para recuperarse en las operaciones actuales.

«IHSG tiene potencial para recuperarse hoy», dijo Fanny en su investigación diaria, el viernes 23 de enero de 2026.



Los empleados toman capturas de pantalla de los movimientos del precio de las acciones (IHSG) en el edificio de la Bolsa de Valores de Indonesia, Yakarta. (Foto ilustrativa) Foto : ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso

Los mercados bursátiles de Asia y el Pacífico se fortalecieron en las operaciones del jueves pasado, tras el aumento mundo financiero después del presidente estadounidense Donald Triunfo Suavizó su amenaza de imponer aranceles a los países europeos.

Trump retiró su declaración sobre la posibilidad de implementar aranceles sobre el tema Tierra Verde. El índice Kospi de Corea del Sur subió un 0,87 por ciento y el Kosdaq se disparó un 2 por ciento. En Japón, el índice Nikkei 225 subió un 1,73 por ciento y el Topix se fortaleció un 0,74 por ciento.

Por otro lado, los datos comerciales japoneses mostraron que las exportaciones en diciembre crecieron un 5,1 por ciento interanual (interanual) o por debajo del consenso. Mientras tanto, el índice S&P/ASX 200 de Australia subió un 0,75 por ciento y el Hang Seng de Hong Kong subió un 0,17 por ciento.

«El soporte de la JCI está en el nivel de 8.950-8.980, mientras que la resistencia de la JCI está en el rango de 9.050-9.100», dijo.

A título informativo, los índices bursátiles de Wall Street cerraron al alza el jueves pasado, continuando con sus dos días consecutivos de subidas. Esto ocurrió después de que disminuyeron las preocupaciones geopolíticas sobre los nuevos planes tarifarios y la cuestión de Groenlandia.

El Promedio Industrial Dow Jones subió un 0,63 por ciento, el S&P 500 subió un 0,55 por ciento y el Nasdaq Composite subió un 0,91 por ciento. El fortalecimiento del Nasdaq se vio respaldado por la subida de grandes valores tecnológicos como Nvidia, Microsoft y Meta Platforms.

El repunte del mercado bursátil estadounidense fue impulsado por la declaración de Trump del pasado miércoles, según la cual no impondría nuevos aranceles a las importaciones procedentes de ocho países europeos, cuya entrada en vigor estaba prevista inicialmente para el 1 de febrero de 2026. Trump también anunció que había llegado a un acuerdo marco con respecto a Groenlandia.

Trump, que en las últimas semanas ha presionado para que Estados Unidos controle Groenlandia, dijo que había formado el marco para un futuro acuerdo con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. También confirmó a CNBC que Estados Unidos tiene un «concepto de acuerdo» con respecto a la región ártica.