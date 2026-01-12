La JCI abre en verde y tiene potencial para seguir fortaleciéndose cuando las bolsas de valores asiáticas varían

Jacarta – IHSG abierto fortalecer 55 puntos o 0,62 por ciento al nivel de 8.991 en la apertura de operaciones del lunes 12 de enero de 2026.

Fanny Suherman, jefa de investigación minorista de PT BNI Sekuritas, predice que la JCI tiene el potencial de seguir fortaleciéndose en las operaciones actuales.

«La JCI todavía tiene el potencial de continuar aumentando hoy si se mantiene fuerte con el apoyo de 8.900», dijo Fanny en su investigación diaria, el lunes 12 de enero de 2026.

Intercambio asiático mixto en el comercio el viernes pasado, con la mayoría índice seguir. Esto ocurre mientras los inversores esperan la publicación de los datos sobre las nóminas no agrícolas de EE.UU. y la posibilidad de una decisión de la Corte Suprema de EE.UU. sobre los aranceles del presidente Donald Trump.

El índice Nikkei 225 de Japón subió un 1,61 por ciento y el Topix se fortaleció un 0,85 por ciento. Mientras tanto, el Hang Seng de Hong Kong subió un 0,19 por ciento, el Kospi de Corea del Sur añadió un 0,75 por ciento y el CSI 300 Porcelana fortaleció un 0,45 por ciento.

Mientras tanto, el Taiex de Taiwán cayó un 0,24 por ciento y el ASX 200 de Australia cayó un 0,03 por ciento. Por otro lado, el Straits Times subió un 0,12 por ciento y el FTSE Malasia se fortaleció un 1,02 por ciento.

Mientras tanto, los mercados asiáticos también prestarán mucha atención a una serie de datos que se publicarán el viernes pasado, incluida la inflación y los precios al productor en China, el índice de confianza del consumidor en Indonesia y la producción manufacturera de Malasia.

Los inversores también están centrados en la disputa entre China y Japón. El jueves, China dijo que los controles de exportación de bienes de doble propósito a Japón no tendrían impacto en el uso civil, y que las partes involucradas en el comercio civil normal no tenían nada de qué preocuparse.

«El soporte de la JCI está en el nivel de 8.900-8.920, mientras que la resistencia de la JCI está en el rango de 8.950-9.000», dijo.

Para información, el principal índice de la bolsa de valores. existencias Wall Street cerró al alza el viernes de la semana pasada. El índice S&P 500 se fortaleció incluso hasta alcanzar un máximo histórico impulsado por las acciones de Broadcom y otros fabricantes de chips. El índice S&P 500 subió un 0,65 por ciento, el Nasdaq subió un 0,82 por ciento y el Dow Jones subió un 0,48 por ciento.

Un informe de empleo estadounidense más débil de lo esperado hizo poco para cambiar las expectativas de un recorte de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal este año. Un informe del Departamento de Trabajo de EE.UU. mostró que el crecimiento del empleo en ese país se desaceleró más de lo esperado en diciembre de 2025. Pero una caída de la tasa de desempleo al 4,4 por ciento mostró que el mercado laboral no se estaba deteriorando rápidamente.