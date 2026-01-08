La JCI abre en verde, la mayoría de las bolsas de valores asiáticas se debilitan debido a la escalada entre China y Japón

Jacarta – IHSG abierto fortalecer 1 punto o 0,02 por ciento en el nivel 8.946 en la apertura de operaciones del jueves 8 de enero de 2026.

Fanny Suherman, jefa de investigación minorista de PT BNI Sekuritas, predice que la JCI tiene el potencial de seguir fortaleciéndose en las operaciones actuales.

«La JCI todavía tiene el potencial de continuar aumentando hoy si se mantiene fuerte con el apoyo de 8.900», dijo Fanny en su investigación diaria, el jueves 8 de enero de 2026.

Intercambio Asiático cerró de forma mixta el miércoles pasado, con la mayoría índice debilitado. El índice japonés Nikkei 225 cayó un 1,06 por ciento y el Topix cayó un 0,77 por ciento. Mientras tanto, el Hang Seng de Hong Kong cayó un 0,94 por ciento, el Taiex de Taiwán cayó un 0,46 por ciento y el CSI 300 Porcelana se debilitó un 0,29 por ciento.

Mientras tanto, el Kospi de Corea del Sur subió un 0,57 por ciento y el ASX 200 de Australia subió un 0,15 por ciento. Por otro lado, el Straits Times subió un 0,16 por ciento y el FTSE Malasia se fortaleció un 0,27 por ciento.

El movimiento en las bolsas asiáticas se produjo en medio de crecientes tensiones entre Japón y China. Las crecientes tensiones entre las dos economías más grandes de Asia son un foco de atención para los inversores.

Incluso cuando el optimismo sobre la inteligencia artificial (IA) y las expectativas de flexibilización de la política monetaria por parte de la Reserva Federal llevaron a Wall Street a nuevos máximos. Los inversores han ignorado en gran medida los riesgos geopolíticos, incluidos los relacionados con Venezuela.

«El soporte de la JCI está en el nivel de 8.900-8.930, mientras que la resistencia de la JCI está en el rango de 8.970-9.000», dijo.