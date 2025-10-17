La JCI abre con más fuerza y ​​se ve ensombrecida por la corrección a pesar de que las bolsas de valores de Asia y el Pacífico son brillantes

Jacarta – IHSG abierto fortalecer 7 puntos o 0,10 por ciento en el nivel 8.132 en la apertura de operaciones del viernes 17 de octubre de 2025.

Fanny Suherman, jefa de investigación minorista de BNI Sekuritas, predice que la JCI tiene potencial para recuperarse en las operaciones de hoy.

«El IHSG tiene potencial para corregirse nuevamente hoy», dijo Fanny en su investigación diaria, el viernes 17 de octubre de 2025.

Los mercados bursátiles de Asia y el Pacífico se fortalecieron el jueves pasado, tras el fortalecimiento mundo financiero gracias a las sólidas ganancias bancarias en medio de una sesión comercial volátil.

En Japón, índice El Nikkei 225 se disparó un 1,27 por ciento y el Topix un 0,62 por ciento. Mientras tanto, el índice Kospi aumentó un 2,49 por ciento y el Kosdaq se fortaleció un 0,08 por ciento. Mientras tanto, el índice ASX/S&P 200 de Australia subió un 0,86 por ciento.

Por otro lado, los datos de desempleo de Australia aumentaron al 4,5 por ciento en septiembre de 2025, en comparación con la estimación del mes pasado del 4,3 por ciento.

Además, el índice CSI 300 de China subió un 0,26 por ciento y el Taiex de Taiwán se fortaleció un 1,36 por ciento.

Mientras tanto, el Hang Seng Hong Kong se debilitó un 0,09 por ciento, el FTSE Straits Times subió un 0,86 por ciento y el FTSE Malay KLCI añadió un 0,05 por ciento.

«El soporte de la JCI está en el nivel de 8.000-8.050, mientras que la resistencia de la JCI está en el rango de 8.150-8.180», dijo.