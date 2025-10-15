La JCI abre con más fuerza mientras las bolsas de valores asiáticas se muestran lentas debido a las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China

Jacarta – JCI abrió 19 puntos o 0,24 por ciento en el nivel 8.084 en la apertura de operaciones el miércoles 15 de octubre de 2025.

Fanny Suherman, jefa de investigación minorista de BNI Sekuritas, predice que la JCI tiene potencial para recuperarse en las operaciones de hoy.

«JCI tiene el potencial de recuperarse técnicamente hoy a 8.100, pero si no logra atravesar la fuerte resistencia de 8.100, todavía tiene el potencial de volver a corregir a los 7.800», dijo Fanny en su investigación diaria, el miércoles 15 de octubre de 2025.



Ilustración del tablero de acciones de IHSG.

intercambio asiático bajó en las operaciones del martes pasado. El índice Nikkei 225 de Japón cayó un 2,58 por ciento y el Topix también cayó un 1,99 por ciento, tras reabrir tras un largo feriado.

Mientras tanto, el Hang Seng de Hong Kong cayó un 1,73 por ciento, el Shanghai Composite cayó un 0,62 por ciento y el Taiex de Taiwán cayó un 0,48 por ciento.

Mientras tanto, el ASX 200 de Australia subió un 0,19 por ciento, el Kospi de Corea del Sur cayó un 0,79 por ciento y el Kosdaq cayó un 1,46 por ciento. Por otro lado, el Straits Times cayó un 0,80 por ciento y el FTSE Malasia se debilitó un 0,23 por ciento.

Las acciones asiáticas experimentaron un repunte en las primeras operaciones del martes, antes de cerrar finalmente a la baja con un repunte desigual en los mercados de valores regionales.

Esto se produce después de señales de que las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China todavía están en camino.

Mientras tanto, las operaciones del lunes en Wall Street después de que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijera que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, seguía en camino de reunirse con el líder chino Xi Jinping en Corea del Sur a finales de octubre.

«El soporte de la JCI está en el nivel de 7.925-8.000, mientras que la resistencia de la JCI está en el rango de 8.100-8.130», dijo.