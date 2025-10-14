La JCI abre con más fuerza cuando las bolsas de valores asiáticas están lentas debido a la guerra comercial entre Estados Unidos y China

Jacarta – JCI abrió 14 puntos o 0,17 por ciento en el nivel 8.241 en la apertura de operaciones del martes 14 de octubre de 2025.

Fanny Suherman, jefa de investigación minorista de BNI Sekuritas, predice que la JCI tiene potencial para recuperarse en las operaciones de hoy.

«IHSG tiene potencial para recuperarse hoy en línea con el aumento de la bolsa de valores estadounidense», dijo Fanny en su investigación diaria, el martes 14 de octubre de 2025.

intercambio asiático se debilitó en las operaciones del lunes a principios de la semana pasada, después de nuevos comentarios sobre guerra comercial Estados Unidos y China están preocupando al mercado con valoraciones ya altas. Sin embargo, hay señales de que el sentimiento de riesgo se ha estabilizado con el fortalecimiento de los futuros de acciones de Wall Street.

En Corea del Sur, el índice Kospi cayó un 0,72 por ciento, mientras que el Kosdaq subió un 0,12 por ciento. Mientras tanto, el ASX 200 de Australia se debilitó un 0,84 por ciento, el Hang Seng de Hong Kong cayó un 1,52 por ciento y el Taiex de Taiwán se debilitó un 1,39 por ciento.

Por otra parte, el Straits Times de Singapur cayó un 0,84 por ciento y el FTSE de Malasia se debilitó un 0,44 por ciento.

Mientras tanto, las bolsas de valores de Japón y Estados Unidos (EE.UU.) permanecieron cerradas. Aunque el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó con imponer aranceles del 100 por ciento a China a partir del 1 de noviembre de 2025, durante el fin de semana se mostró más suave y afirmó que todo estaría bien y que Estados Unidos no quería «dañar» a China.

El domingo, Beijing defendió frenar las exportaciones de tierras raras y equipos en respuesta a la agresión estadounidense, pero no llegó a imponer nuevos impuestos a los productos estadounidenses.

Muchos líderes mundiales, incluido Trump, tienen previsto reunirse en Egipto el lunes para discutir planes para un alto el fuego en Gaza.

«El soporte de la JCI está en el nivel de 8.120-8.200, mientras que la resistencia de la JCI está en el rango de 8.270-8.300», dijo.