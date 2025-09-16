La jaula del tigre fue utilizada por el concierto de K-pop, Persija fue expulsada de Yakarta

VIVA – Perseguidor Yakarta finalmente determinó el estadio de reemplazo para su juego en casa. Los tigres Kemayoran eligieron el estadio Patriot Candrabhaga, Bekasi, después del estadio internacional de Yakarta (Él es) no se puede usar.

Anteriormente, Persija se enfrentaba a dos opciones, a saber, el estadio principal de Bung Karno (SUGBK) y el estadio Patriot. Sin embargo, SUGBK ciertamente no se puede usar porque se preparará para el 80 aniversario del TNI el 5 de octubre de 2025.

Con esta decisión, Persija se basará en el Patriot Stadium cuando entretenga a Bhayangkara FC en la octava semana Súper liga 2025/2026, 4 de octubre de 2025.

Antes de eso, las tropas de Mauricio Souza se sometieron a dos juegos fuera de casa, cada uno se enfrentaron a PSM Makassar en el estadio Gelora BJ Habibie, Parepare (21 de septiembre), y contra Borneo FC Samarinda en el Estadio Segiri (28 de septiembre).

JIS se convierte en un lugar de concierto K-pop

Persija no pudo usar JIS contra Bhayangkara FC porque el 82 mil Spectator Stadium se utilizaría para el concierto de K-Pop Boy Band, NCT Dream, del 27 al 28 de septiembre de 2025.

Después del concierto, JIS se someterá a tratamiento, especialmente para el mantenimiento de campos y hierba. Se estima que este proceso lleva varias semanas.

Desde las últimas dos temporadas, la condición del campo JIS a menudo ha estado en el centro de atención. El césped desgraciado dificulta que se desarrollen los juegos de Persija.

Espero volver a jis

El presidente del comité organizador de Persija Match, Ferry Indrasjarief o Bung Ferry, espera que los Tigres Kemayoran pronto puedan regresar a usar JIS. El objetivo es cuando se entretiene a Psim Yogyakarta el 28 de noviembre de 2025, que coincidió con la celebración del 79 aniversario de Persija.

«Después de ser utilizado por un concierto, debe repararse de inmediato para que Persija regresara rápidamente para competir allí. Tenga en cuenta el 28 de noviembre de 2025 es el cumpleaños de Persija. Es obligatorio jugar en Yakarta», escribió Bung Ferry en su cuenta personal de Instagram, @Bungferry02.

«Para el partido el 4 de octubre de 2025, Persija se vio obligada a usar el estadio Bekasi Patriot porque GBK estaba preparado para la celebración del cumpleaños del TNI. Bismillah, con suerte, el viaje de Persija esta temporada sigue siendo hermoso», agregó.