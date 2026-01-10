Jacarta – Se solicitó a la Policía Nacional la detención inmediata del perito telemático Roy Suryo CS, relacionado caso acusación grado FALSO El séptimo presidente de la República de Indonesia, Joko Widodo. Esto se considera importante para evitar la repetición de actos manteniendo al mismo tiempo la seguridad jurídica.

«Pedimos firmemente a los investigadores de la Policía Nacional que arresten inmediatamente a Roy Suryo y a las partes relacionadas en el caso de la emisión del diploma falso, Sr. Jokowi. «Los investigadores deben ser firmes y coherentes, porque cuando alguien que está siendo procesado es sospechoso de repetir el mismo acto, no se puede ignorar la posibilidad de que se repitan actos criminales y se altere el orden público», dijo el jefe de la División Jurídica del Ministerio Público. PSI (Partido de Solidaridad de Indonesia), Nasrullah, sábado 10 de enero de 2016.

Nasrullah enfatizó que la detención es un instrumento legal válido en el derecho procesal penal y no es una forma de castigo. En su opinión, siempre que se cumplan los requisitos objetivos y subjetivos, no hay motivo para que los investigadores retrasen este paso.

«La detención en el derecho procesal penal no es una forma de castigo, sino un instrumento legal y proporcional para evitar la repetición de actos y garantizar que el proceso de investigación sea efectivo, siempre y cuando se hayan cumplido los requisitos objetivos y subjetivos. En condiciones como ésta, no hay razón legal para retrasar la detención», afirmó.

Según Nasrullah, el Estado tiene la obligación constitucional de proporcionar igual protección jurídica a todos los ciudadanos, incluido Jokowi.

«Esto incluye los derechos del señor Joko Widodo como ciudadano al honor, la dignidad y la seguridad, sin perjuicio del principio de presunción de inocencia para las partes sometidas a procedimientos judiciales», afirmó.

Además, Nasrullah evaluó que la firmeza de los agentes del orden tendría en realidad un impacto positivo en la estabilidad social y política nacional.

«Las medidas firmes del investigador, incluida la realización de detenciones de manera profesional y objetiva, son realmente importantes para reducir el malestar social, mantener la estabilidad política y fortalecer la confianza pública en la Policía Nacional y las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley», dijo Nasrullah.

En este caso, la propia Polda Metro Jaya lo dividió en dos grupos. El primer grupo estaba formado por cinco sospechosos, a saber, Eggi Sudjana, Kurnia Tri Rohyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi y Muhammad Rizal Fadillah.