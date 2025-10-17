La IRG Indonesia alienta la aceleración de la transición climática, debe estar del lado de la naturaleza y los humanos

Jacarta – Instituto de Recursos Mundiales (IRG) Indonesia recuerda transición Avanzar hacia una economía baja en carbono es una gran prueba para Indonesia en medio de cambios políticos y crisis clima global.

La directora de la IRG en Indonesia, Nirarta Samadhi, dijo que esta transición no se juzga sólo por lo rápida que fue. Pero lo más importante es ponerse del lado de la naturaleza, incluidos los grupos vulnerables.

«La transición ya no es una opción, sino más bien una necesidad. El desafío no es sólo la rapidez con la que lo hagamos, sino cómo garantizar que los beneficios sean percibidos por la comunidad en general e involucre a todas las partes, incluidos los grupos vulnerables, y que sea justo para la naturaleza y también para el clima», dijo en su declaración, citada el viernes 17 de octubre de 2025.

Nirarta dijo que hay tres sistemas que deben considerarse en este proceso de transición, a saber, alimentos, tierra y agua; ciudades resilientes al clima; así como energía e industria.

«Estos tres no son sólo sectores de desarrollo, sino la base para la dirección de la transición nacional», afirmó.

En cuanto a los sectores de alimentos, tierra y agua, el WRI considera que este aspecto contribuye alrededor del 25 por ciento del total de las emisiones nacionales de gases de efecto invernadero. Sin embargo, este sector es también fuente de vida para millones de personas y columna vertebral de la soberanía alimentaria nacional. No en vano, este sector es una de las prioridades del gobierno nacional.

En el sector urbano, se prevé que la rápida urbanización empujará a más del 70% de la población de Indonesia a vivir en áreas urbanas para 2045. Los desafíos están aumentando, desde la contaminación del aire, la escasez de viviendas adecuadas hasta la dependencia del transporte basado en combustibles fósiles.

A través de varias iniciativas, WRI Indonesia apoya al gobierno y la sociedad en la construcción de ciudades inclusivas, resilientes y bajas en carbono, incluida la mejora del sistema de inventario de emisiones en el sector del transporte, el fortalecimiento de la integración intermodal y el desarrollo de esquemas de financiamiento para la transición a vehículos eléctricos.

Mientras tanto, los sectores energético e industrial son los principales motores de la productividad, la inversión y la creación de empleo nacionales: el 18,9% del PIB de Indonesia proviene de la industria manufacturera, que absorbe a 19,3 millones de trabajadores.

Sin embargo, este sector es un gran desafío para lograr la reducción de emisiones de Indonesia, porque el sector energético aporta 752 millones de toneladas de CO₂e, o el 55% del total de las emisiones nacionales a partir de 2023, la mayor parte de las cuales proviene del uso de carbón, combustible