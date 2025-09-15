Beijing, Viva – los líderes Porcelana Ha prometido poner fin a los recortes de precios agresivos de algunas de sus empresas, lo que según el regulador desencadenó una competencia excesiva que dañó la economía.

Campaña llamada ‘anti-Involución‘Esto se desencadena por el exceso de capacidad entre los productores chinos, la herencia de los esfuerzos gubernamentales anteriores para estimular la economía, y los recortes de precios realizados para limpiar el stock o el consumo de estimulación.

La deducción ha desencadenado la guerra de precios en varios sectores que causaron preocupación de que la deflación pudiera ser enraizada y obstaculizada los esfuerzos para estabilizar la economía china que alcanzó los US $ 19 billones (RP311 billones).

¿Qué es la invitación?

Término chino por invención ‘,’neijuan‘, como se cita de ReutersEl lunes 15 de septiembre de 2025 comenzó a convertirse en una tendencia en línea en 2020 e inicialmente fue utilizada por la generación más joven, los Millennials y la Generación Z, para describir la búsqueda de marcadores de éxito tradicionales que son muy competitivos y a menudo se dañan.

Algunos de los contextos que usan incluyen cuestionar cuál es el punto de trabajar duro para ingresar a la escuela es bueno si la recompensa funciona 996 horas (de 9 a.m. a 9 p.m., seis días a la semana) en empresas tecnológicas. Si tiene la suerte de conseguir un trabajo, es decir, en la era de la alta era de desempleo.

Aunque este término se usa mucho más en inglés, la involución o neijuan proviene del término latino, lo que significa ‘girar o girar en’.

Este término fue popularizado por el antropólogo cultural de los Estados Unidos (EE. UU.), Clifford Geertz, la década de 1960 relacionada con sus estudios sobre la agricultura Java – Describir el estancamiento económico o cultural a pesar del aumento de la complejidad o los esfuerzos.

Recientemente, Neijuan o Invution se han convertido en una tendencia en China para las luchas agotadoras, pero también a menudo en vano y, a veces, se dañan en la competencia excesiva.

Este concepto ahora también se asocia con la transición del país del crecimiento basado en la propiedad a un complejo industrial que incluye un tercio de la fabricación global, que ha invertido más recursos sin un mayor rendimiento. Esta es la competencia hacia la destrucción.

En las redes sociales en China hay chistes que a menudo se repiten así, ‘en otros países, el gobierno interviene para prevenir el comportamiento anti-procesos; Aquí (China), intervienen para frenar la competencia ‘.

El problema es que el nivel de competencia ha alcanzado el punto en que las ganancias no solo disminuyen, sino que también amenaza la estabilidad económica.

Beijing enfrenta la decisión de tomar medidas sobre el exceso de capacidad, la competencia excesiva y la guerra brutal de precios debido a la presión de la deflación ha aumentado en la segunda economía más grande del mundo.

Los economistas dicen que el comportamiento del consumidor cambia de una manera que puede causar una mayor presión sobre la disminución de los precios, aumentando así las preocupaciones de que la deflación puede estar arraigada y causar más problemas para los responsables políticos en China.

La lucha contra la deflación es una lucha complicada y arriesgada para el empleo y el crecimiento. Esto sucedió en medio de disputas comerciales no resueltas con los EE. UU. Que suprimió cada vez más las ganancias de fábrica.

Beijing ve el empleo como una clave para la estabilidad social. Los exportadores e incluso el sector público han reducido el empleo y los salarios, mientras que la tasa de desempleo de la generación más joven alcanzó el 17.8 por ciento.

La competencia excesiva ha causado la reducción de los márgenes de ganancias de la compañía en varios sectores, incluidos vehículos eléctricos (EV), paneles solares, baterías de litio, acero, cemento y entrega de alimentos.