La investigación reveló que WFH es la clave para el equilibrio entre el trabajo y la vida y hace que los empleados sean más felices

Yakarta, Viva – Desde pandemia, trabajo desde casa o Trabajar desde casa (WFH) Entonces, un fenómeno global que desencadena un largo debate. Algunas personas lo consideran una tendencia temporal, pero otras lo ven como el futuro del mundo laboral.

Surge una gran pregunta, ¿el trabajo desde casa realmente mejora la vida o agrega nuevos desafíos?

La respuesta ahora está comenzando a revelarse a través de los resultados de la investigación científica. Después de cinco años de revisión, el equipo de investigación de la Universidad del Sur de Australia concluyó que el trabajo desde casa no es solo una cuestión de flexibilidad o eficiencia, sino que también afecta significativamente la felicidad y la salud mental. empleado.

Lanzarse desde Tlexiones de baileTras los resultados de la investigación, como se resumió el martes 23 de septiembre de 2025.



Ilustrasi trabaja desde cualquier lugar Foto : pexels.com/ reanudar genio

Dormir mayor calidad, menor estrés

Uno de los principales hallazgos de esta investigación es el impacto de la WFH en la calidad del sueño. Sin tener que atascarse en el tráfico o abarrotar el transporte público, los trabajadores pueden ahorrar tiempo de viaje.

Los resultados del estudio muestran que el trabajador promedio tiene 30 minutos adicionales de sueño todas las noches cuando no hay necesidad de viajar a la oficina.

Aunque parece trivial, una media hora adicional de sueño todos los días puede acumularse a miles de horas adicionales de descanso adicional en unos pocos años. El efecto es significativo, a saber, el estado de ánimo es más estable, la energía se mantiene más y el estrés se reduce mucho.

Los participantes de la investigación también informaron que se sentían más tranquilos por la mañana y tuvieron una noche más relajada con la familia.

Tiempo libre más significativo

No solo una cuestión de sueño, trabajar desde casa también abre espacio para un mejor equilibrio de vida. El tiempo que se usó para un viaje ahora se puede desviar a una variedad de cosas útiles: completar la tarea, reunirse con la familia, hacer ejercicio, probar nuevos pasatiempos.

Los estudios encuentran que muchos trabajadores comienzan a cocinar en casa con más frecuencia, lo que indirectamente mejoran la dieta. Este simple hábito ayuda a aumentar la energía, mejorar el estado de ánimo e incluso apoyar la salud a largo plazo.

Por otro lado, también se ha demostrado que más tiempo con la familia reduce el sentido de aislamiento y fortalece las relaciones personales. Este factor hace que la mayoría de los encuestados se sientan más satisfechos con la vida después de cambiar a patrones de trabajo flexibles.

La productividad en realidad aumenta

Una de las mayores preocupaciones de la compañía hacia la WFH es la disminución de la productividad. Pero la investigación muestra lo contrario. Cuando los trabajadores tienen la opción de trabajar desde casa voluntariamente, los resultados del trabajo tienden a ser mejores.

La razón es simple: el nivel de satisfacción laboral aumenta, la concentración se mantiene más y la flexibilidad hace que los trabajadores puedan ajustar el ritmo de su propio trabajo. Sin embargo, el estudio también enfatizó que el liderazgo tiene un papel importante.

Estilos de gestión que son un control demasiado rígido e ineficaz basado en la era de los trabajos de larga distancia. Por el contrario, el liderazgo basado en la confianza, la comunicación abierta y la flexibilidad pueden alentar al rendimiento del equipo a seguir siendo sólido, aunque no en el mismo espacio físico.

Desafío: Mantener la conexión social

A pesar de muchos beneficios, WFH también conlleva desafíos. Una de ellas es la pérdida de interacciones informales, como chat corto en la despensa o la discusión ligera en el mostrador de trabajo.

Sin interacciones de cara a cara, algunos trabajadores se sienten más fácilmente aislados. Para superar esto, el equipo y el gerente necesitan crear un espacio de interacción virtual.

Por ejemplo, a través del check-in de rutina, los descansos de café virtual o las actividades informales en línea que mantienen las lazos del equipo fuertes. Con este enfoque, la productividad se puede mantener sin sacrificar aspectos sociales.

Futuro del trabajo: flexibilidad y bienestar

Conclusión Este estudio es claro: el trabajo desde casa no es solo una tendencia temporal, sino un modelo de trabajo futuro más saludable y humano. Con la flexibilidad correcta, los trabajadores pueden lograr el equilibrio de la vida, una mejor salud mental y una productividad estable.

Al final, el futuro del trabajo no es solo un problema en el que trabaja una persona, sino cómo el trabajo puede respaldar el bienestar individual y los objetivos de la empresa.

¿Cómo, también te sientes más feliz si trabajas desde casa? ¿O aún más cómodo con las rutinas de oficina?