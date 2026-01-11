La investigación revela los efectos del trabajo desde casa para los empleados: ¿realmente mejora el desempeño laboral?

Jacarta – Trabajar desde casa (FMH) se consideró como una solución temporal durante la pandemia. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, el sistema trabajar De hecho, la larga distancia se ha convertido en un tema importante en el discurso sobre el futuro del mundo del trabajo.

Muchas empresas todavía debaten sobre su eficacia, especialmente en lo que respecta a la productividad y la lealtad de los empleados.

Los resultados de investigaciones recientes a largo plazo muestran que trabajar desde casa no es sólo una tendencia pasajera. Un estudio de cuatro años realizado por científicos proporciona una imagen más completa del impacto en el bienestar, la felicidad y el desempeño laboral de los empleados.

El estudio longitudinal encontró que el trabajo remoto sostenido tenía una fuerte asociación con una mayor felicidad y bienestar de los empleados. Este impacto positivo se siente más cuando empleado teniendo la libertad de elegir su lugar de trabajo, no solo seguir políticas obligatorias de la empresa.

Impacto positivo en la salud mental y la calidad de vida

Ilustración de trabajar con un compañero

Lanzando desde LíderesEl domingo 11 de enero de 2026, los investigadores que siguieron a los trabajadores en Australia antes y durante la pandemia descubrieron que trabajar desde casa mejoraba constantemente la calidad del sueño y el estado de ánimo. En promedio, los encuestados durmieron alrededor de 30 minutos adicionales por noche, un pequeño cambio que resultó tener un gran impacto en la estabilidad emocional y la claridad de pensamiento.

La pérdida de tiempo de desplazamiento a la oficina también reduce la presión diaria. Las rutinas normalmente agotadoras se reemplazan por un comienzo del día más tranquilo, lo que hace que los empleados se sientan más renovados y concentrados cuando comienzan a trabajar.

Además, la reducción de la presión del tiempo y el estrés diario ayudan a mantener estable la productividad. Estos beneficios son aún mayores cuando el trabajo remoto es voluntario, ya que la sensación de tener control sobre las opciones laborales aumenta la sensación de autonomía y satisfacción.

Algunos de los principales beneficios observados por los investigadores incluyen:

1. Más control sobre el ambiente laboral en casa

2. Menos distracciones y estrés típico de la oficina

3. Mejor equilibrio entre el trabajo y la vida personal

4. Más oportunidades para la actividad física

5. Mejora de la calidad y duración del sueño.

El tiempo de viaje cambia para ser de mayor calidad

El tiempo que antes se dedicaba a viajar ahora se utiliza para actividades que favorecen el bienestar. Aproximadamente un tercio del tiempo libre adicional se utiliza para actividades de ocio como leer, caminar o dedicarse a pasatiempos. Se ha demostrado que esta actividad ayuda a gestionar las emociones y reducir el riesgo de agotamiento.