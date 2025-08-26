La investigación que llama a la generación productiva de la República de Indonesia no está lista para enfrentar una emergencia financiera

Yakarta, Viva – Indonesia está disfrutando de una bonificación demográfica con el dominio de la edad productiva que se proyecta que alcanzará el 68 por ciento de la población total en el período 2020-2030. Esta situación brinda grandes oportunidades en el desarrollo económico, pero también plantea preguntas sobre la preparación de la comunidad para tratar los riesgos. finanzas cada vez más complejo.

Según los datos de la asociación de seguros de Asia Global, la brecha de protección en Asia Pacífico ha alcanzado los US $ 886 mil millones, un 38 por ciento más en los últimos cinco años. Indonesia contribuyó con casi la mitad de ese número.

Esta condición muestra que todavía hay muchas familias que no han sido protegidas. financieroPor lo tanto, es vulnerable enfrentar una crisis en caso de emergencia.

Mientras tanto, la Encuesta Nacional de Alfabetización e Inclusión Financiera (SNLIK) de 2024 de la Autoridad de Servicios Financieros (OJK) y la Agencia Central de Estadísticas (BPS), señalaron que el grupo de edad de 18 a 35 años tenía la tasa de alfabetización más alta en comparación con otros grupos de edad. Los puntajes de alfabetización del grupo de edad de 18 a 25 años son del 74.05 por ciento, mientras que el grupo de edad de 26 a 35 años alcanzó el 89.96 por ciento.

Sin embargo, este resultado no ha reflejado completamente la preparación generación productiva En prepararse para un futuro financiero sostenible. Hallazgos similares se mostraron en el informe del Índice de Resiliencia Financiera de Asia Sun Life titulado «Equilibrar la necesidad de hoy y el objetivo del mañana».

Basado en el informe, solo la mitad de la gente indonesia se siente lista para enfrentar Emergencia financiera. Muchos de ellos aún priorizan las necesidades a corto plazo, sin un plan de jubilación o herencia estructurada.

Albertus Wiroyo, presidente del director de Sun Life Indonesia, evaluó que este fenómeno debe anticiparse. «Entendemos que la generación productiva actual enfrenta varios desafíos financieros, aumentando los costos de vida, la incertidumbre futura, a la necesidad de un patrimonio planificado», dijo, según lo citado por un comunicado de prensa, el martes 26 de agosto de 2025.

Relacionado con eso, Sun Life Indonesia presenta el Patrimonio 100 del Patrimonio 100, diseñada como una solución a la que se puede acceder más fácilmente, asequible, proporciona más beneficios y es relevante para todas las personas que desean comenzar a planificar la herencia sabiamente.

«Creemos que el acceso a la protección de la calidad no debe limitarse a ciertos segmentos. Con primas asequibles y características superiores, queremos hacer la planificación de la herencia como algo que más familias en Indonesia y generaciones productivas hoy en día, sin tener que retrasarse», explicó.

Sun Protection Insurance Products Heritage 100, que acaba de lanzar Sun Life, Indonesia, llegó con varias características, incluida la protección hasta los 100 años, los beneficios de devolver las primas cuando el asegurado alcanzó la edad de 75 años, así como la liberación de primas si el propietario de la póliza fue diagnosticado con enfermedades críticas.

La prima en sí comienza desde RP. 300 mil por mes y tiene un período de pago flexible, por lo que este producto está destinado a ser una de las opciones que puede respaldar la planificación financiera a largo plazo para la comunidad.

Este lanzamiento, según Sun Life, es parte de un esfuerzo para ampliar el acceso a la protección financiera en varios niveles de la sociedad. Sin embargo, los principales desafíos siguen siendo aumentando la conciencia de la generación productiva de Indonesia para que no solo se centre en las necesidades actuales, sino que también está mejor preparada para enfrentar riesgos de emergencia financieros en el futuro.