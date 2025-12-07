La investigación en Indonesia comienza a resaltar el uso de la IA en el sector de la salud

Jacarta – Utilización de inteligencia artificial (AI) es cada vez más prominente en la investigación sanitaria en Indonesia. Esta tendencia fue claramente visible en los Premios Científicos Ristek Kalbe (RKSA) 2025, donde dos de cada tres estudiar seleccionado para aportar innovación basada en IA para aumentar la precisión del diagnóstico y ampliar el acceso a los servicios médicos.

De un total de 420 títulos de investigación seleccionados, se seleccionaron tres proyectos de investigación para recibir financiación para el desarrollo y se anunciaron el miércoles 3 de diciembre de 2025, en el Auditorio de la Dirección General de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. ¡Desplácese para obtener más información!

Irawati Setiady, presidenta y directora de PT Kalbe Farma Tbk, afirmó que para fortalecer la investigación nacional es necesario tender un puente entre el mundo académico y la industria.

«Indonesia tiene un gran potencial para la innovación científica y tecnológica. A través de RKSA, unimos la sinergia entre la industria y los investigadores mientras aceleramos la transformación», dijo.

IA para diagnóstico de la piel y detección cardíaca

Una investigación que ha recibido atención es el proyecto Achmad Himawan de la Universidad Hasanuddin. Desarrolló un sistema de diagnóstico asistido por IA para la dermatitis atópica mediante análisis transdérmico de fotografías y biomarcadores, que puede utilizarse para reemplazar los métodos clínicos convencionales.

Mientras tanto, Aulia Arif Iskandar de la Universidad Suiza Alemana diseñó un dispositivo de ECG portátil con tecnología de inteligencia artificial para detectar enfermedades cardiovasculares en tiempo real. Se considera que esta innovación puede ayudar con la detección temprana en áreas que aún no cuentan con instalaciones de salud adecuadas.

La tercera investigación proviene del Dr. Widiastuti Setyaningsih de la Universidad Gadjah Mada, quien se enfoca en la transformación de tabletas efervescentes de rosella kombucha como una bebida antidiabética funcional. También integra la tecnología AI-NIR para el control de calidad del producto en tiempo real.

Evaluación basada en la preparación posterior

El presidente del jurado de RKSA 2025, el Prof. Dr. Amin Soebandrio, enfatizó que la investigación seleccionada no solo debe ser innovadora, sino también estar lista para pasar a la etapa posterior.

«El potencial de éxito de la innovación está influenciado por su aplicación y comprensión de las perspectivas regulatorias. Para garantizar que todos los aspectos se consideren cuidadosamente y que los resultados de la investigación estén listos para ser comercializados, el proceso de evaluación de la RKSA está diseñado de manera integral», explicó.

Añadió que se seguirá realizando el proceso de seguimiento a los beneficiarios de fondos de investigación.

Colaboración con Pentahelix para fortalecer la investigación