La investigación de la investigación Gen Z es la más vulnerable a enfrentar la crisis financiera

Yakarta, Viva – La resiliencia financiera de los indonesios sigue siendo una gran tarea (PR). Investigación Sun Life Asia El Índice de resiliencia financiera 2025 muestra que solo la mitad de los encuestados se sienten listos para enfrentar condiciones Emergencia financiera.

Aunque el nivel de seguridad aumentó al 57%, la generación más joven, en particular Gen ZSer el grupo más vulnerable, con solo un 49% confiado en las condiciones finanzas a ellos.

Este hallazgo destaca la baja conciencia de la planificación a largo plazo entre la comunidad. Muchos grupos de edad productivos aún se centran en las necesidades diarias, mientras que la preparación para el futuro, incluida la jubilación y la herencia, no se ha convertido en una prioridad.

En la discusión de la educación financiera de Bright Talk titulada «Un legado de amor» que estaba en manos de Sun Life, este problema fue el principal foco. El evento presenta perspectivas desde varios orígenes.

«A través de Bright Talk, queremos continuar este compromiso, proporcionando un espacio de discusión relevante para que las personas puedan aprender pasos simples en la planificación financiera pero tener un gran impacto en sus vidas», dijo Albertus Wiroyo, presidente del presidente de Sun Life Indonesia, como se cita de su declaración, lunes 22 de septiembre de 2025.

Varios oradores ayudaron a compartir experiencias personales. Fanni Imaniar, Momfluencer, compartió cómo manejar las finanzas familiares, mientras que Suzan Juwana, un dentista y la vida del sol de Indonesia, los especialistas en marketing, enfatizaron la importancia de la protección a largo plazo.

«Entendemos que muchas familias siguen siendo financieramente vulnerables. A través de la educación relevante, queremos presentar una solución inclusiva y de acuerdo con las necesidades de la comunidad», dijo Albertus.

Por lo tanto, dijo, más familias indonesias tendrían la oportunidad de realizar un establecimiento financiero en el futuro.

Además de las discusiones de alfabetización, el evento también introdujo nuevos productos Sun Protection Heritage 100, que ofrece protección de la vida de hasta 100 años con varias características adicionales, incluidos los beneficios de liberar primas si se diagnostica con enfermedades críticas y bonos de retorno premium.

El lanzamiento de este producto también coincide con el Mes Nacional del Cliente. A lo largo de septiembre, Sun Life Indonesia presentó varios programas de apreciación, como la simplificación del proceso de reclamo automático, el uso de forma de forma de vida solar basada en la web, la integración con la aplicación móvil CIMB OCTO.

Además, los clientes tienen la oportunidad de obtener visitas electrónicas o participar en programas de cuestionarios en la oficina de marketing con premios exclusivos de mercancías.