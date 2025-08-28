La investigación de GOTO de la identidad del conductor de Ojol se convierte en víctima de Rantis Brimob Rantis Rantis

Yakarta, Viva – PT Ir a Gojek Tokopedia TBK (GOTO) expresó su profunda tristeza y simpatía a la familia de un taxista de motocicleta en línea (OJOL), quien fue asesinado por un vehículo táctico BRIMOB (Rantis) en el área de Pejonpongan, Central Yakarta, el jueves 28 de agosto, 28 de agosto de 2025.

«Transmitimos una profunda tristeza y preocupación por el incidente en Pejompongan», dijo el Director de Asuntos Públicos y Comunicaciones, Ade Mulya, en su declaración, jueves 28 de agosto de 2025.

También se aseguró de que su grupo lo haría investigaciónpara rastrear identidad El conductor de OJOL que fue víctima del incidente.



Demo Action Driver Gojek-Tokopedia (GoTo) hace algún tiempo (ilustración fotográfica)

GOTO también ha llevado a cabo una coordinación con una serie de partes relacionadas, para encontrar la verdad sobre la identidad de la víctima que es el socio del conductor.

«En la actualidad, seguimos investigando y coordinando con las partes relacionadas, para obtener la claridad de la identidad de las víctimas», dijo Ade.

Luego, continuó Ade, Goto también prometió transmitir la última información relacionada con el incidente. La gerencia también apeló a la comunidad y a todas las partes para mantener la seguridad y el orden, para que la situación sea propicio.

«También instamos a todas las partes a mantener la seguridad y el orden para que la situación permanezca propicio», dijo.

Se sabe que anteriormente abundaba en las redes sociales sobre un video de video aficionado, que muestra los segundos de lo contrario de alguien que usa una chaqueta verde estilo Ojol por un vehículo táctico (Rantis) con el logotipo de Brimob.

El vehículo fue atrapado en la cámara parecía acelerar rápidamente cuando los residentes estaban dispersos en la carretera. Luego, el automóvil blindado luego se manejó por un taxista de motocicleta en línea que intentaba escapar de la velocidad del vehículo.

El incidente hizo la masa que inicialmente se disolvió nuevamente rodeaba el automóvil Rantis, pero el vehículo aún conducía y dejaba el lugar independientemente de la víctima. Las masas estaban furiosas y vencieron al automóvil propiedad del Brimob Corps, mientras que otras masas incluso persiguieron el automóvil al área de Kwitang, Central Yakarta.