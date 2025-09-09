La inversión SR023T3 y SR023T5 obtiene cupones de hasta 5.95% por año y en efectivo docenas de millones de rupias a través de BRIMO

VIVA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK vuelve a confiar como socio de distribución Minorista sukuk Serie SR023T3 y SR023T5, instrumentos inversión La sharia emitida por el gobierno para el pueblo de Indonesia. Como parte de Retail State Sharia Securities (SBSN), SR023T3 y SR023T5 se convierten en opciones de inversión seguras y rentables de acuerdo con los principios de la Sharia. Además, específicamente para los inversores hay un programa de premios directos en forma de reembolso hasta Rp17 millones.

Leer también: Predicción de los precios del oro a lo largo de septiembre de 2025, ¿puede penetrar más alto?



Este año, el gobierno ofreció dos series minoristas de Sukuk, a saber, SR023T3 con un tenor de 3 años de 5.80% por año por año, y SR023T5 con un tenor de 5 años de 5.95% por año. El período de pedido tuvo lugar del 22 de agosto a septiembre de 1525.

El SBSN minorista también tiene alta credibilidad porque los cupones y el director están garantizados para estar llenos por ley. Además, se pagará un cupón fijo (cupón fijo) todos los meses hasta el vencimiento, con un rendimiento atractivo.

Leer también: Servicio constante Finanzas inclusivas, BRI obtuvo el premio Economía Verde por el empoderamiento de las MIPYME



Curiosamente, específicamente en este período de oferta, hay un programa de reincidencia de regalos directo disponible hasta Rp17 millones para los inversores que realizan compras a través de BRIMO con nuevos fondos o reinversiones. Este esquema de recompensa es válido en etapas de acuerdo con la inversión nominal nominal, que van desde Rp100 millones hasta Rp10 mil millones. El programa duró durante todo el pedido, a saber, del 22 de agosto al 15 de septiembre de 2025.

Secretario corporativo Bri Dhanny dijo que el papel de BRI como socio gubernamental en los productos de marketing sukuk es inseparable del compromiso de la compañía de presentar oportunidades de inversión competitiva al tiempo que contribuye al desarrollo del país. En cuanto a las regulaciones gubernamentales, la comunidad puede invertir a partir de RP1 millones y múltiplos. A través de este papel, Bri también trató de continuar alentando el crecimiento de la inclusión financiera en Indonesia.

Leer también: La asistencia de BRI fomenta la expansión, este producto de pañales ecológico de MIPYMES de Surabaya está cada vez más demanda por el mercado



«En el futuro, BRI continuará comprometiéndose a proporcionar una inversión alternativa que sea muy atractiva y segura para la comunidad», dijo Dhanny.

El público puede disfrutar de la facilidad de invertir SR023T3 y SR023T5 a través de la aplicación BRIMO. Los siguientes son los pasos que deben tomarse:

Asegúrese de haber iniciado sesión en su cuenta BRIMO. Seleccione el menú de inversión en la página principal de Brimo. En el menú de inversión, seleccione la función SBN (valores estatales). Seleccione las ofertas SR023T3 y SR023T5. Busque y seleccione la serie SR023T3 y SR023T5 que se ofrece. Para invertir, los usuarios deben tener una cuenta de fondos del cliente (RDN) que pueda abrirse y registrarse directamente a través de BRIMO. Complete los datos personales solicitados. Continúe con el proceso de registro para crear SID (identificación de inversionista único) y cuenta de valores (cuenta de valores). Después de obtener una cuenta SID y SRE (Securities Sub cuenta), puede realizar un pedido a través de Brimo Super Apps cuando el período de ventas aún está disponible. Al final, recibirá una prueba de confirmación de la propiedad de SBN a través del correo electrónico registrado y puede monitorear directamente a través de la aplicación BRIMO.

Para los clientes que no tienen SID y SRE, también hay servicios de registro en las sucursales, oficinas sub -rama y centros de servicio prioritario BRI. Los clientes recibirán ayuda para registrar a los inversores, obtener SID, SRE e ID de usuario SBN, que luego se puede usar para realizar transacciones tanto a través de SBN Online BRI como BRIMO Super Apps.