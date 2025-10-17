La inversión extranjera alcanza los 212,2 billones de IDR en el tercer trimestre de 2025, Rosan: Singapur sigue dominando

Jacarta – Ministro de Inversiones y Downstreaming/Jefe de BKPM, Rosa Roeslani, informó, del total realización de inversiones tercer trimestre de 2025 por valor de 491,4 billones de IDR, inversión extranjera (AMP) se registró en 212,2 billones de IDR o el 43,1 por ciento de la inversión total realizada en ese período.

Así lo transmitió en la conferencia de prensa ‘Realización de inversiones en el tercer trimestre de 2025’, que se celebró en la oficina del Ministerio de Inversiones y Downstreaming/BKPM, Yakarta.

Rosan admitió que la realización de PMA en el tercer trimestre de 2025 fue menor que la realización de la Inversión Nacional (PMDN), que alcanzó los 279,4 billones de rupias o el 56,9 por ciento de la realización total.

Rosan Roeslani, rueda de prensa sobre la realización de inversiones para el tercer trimestre de 2025

Sin embargo, BKPM señaló que el país de origen de la mayor inversión en ese período aún era dominado por Singapurcon un valor de US$ 3.800 millones y un aporte del 28,8 por ciento.

«Si nos fijamos en la contribución (de origen) del país, no ha cambiado mucho y es bastante constante. Singapur sigue siendo un contribuyente. Así que en el registro, la inversión que llega a través de Singapur en los últimos 10 años se ha convertido en la número 1 que ingresa a Indonesia», dijo Rosan, el viernes 17 de octubre de 2025.

Después de Singapur, Rosan explicó que el segundo país de origen de inversiones fue Hong Kong, que aportó 2.700 millones de dólares o el 20,3 por ciento de la IED total realizada.

Mientras tanto, en tercera posición, se registra que China realizó su inversión en Indonesia de hasta 1,9 billones de dólares o el 14,1 por ciento, en el tercer trimestre de 2025.

Luego, en cuarta posición está Malasia, que invirtió mil millones de dólares o alrededor del 7,4 por ciento, y en quinta posición está Estados Unidos (EE.UU.), que realizó su inversión en Indonesia de hasta 800 millones de dólares o alrededor del 5,8 por ciento en el tercer trimestre de 2025.

«Pero si combinamos esto (las inversiones de Hong Kong y China), la cifra se convierte en 4.600 millones de dólares o más que Singapur», dijo.