La inversión en el sector manufacturero es la mayor absorción de mano de obra

VIVA – Viceministro de Inversión y Downstream y subdirector de BKPM, Todotua Pasaribu, dijo la inversión en el sector fabricación el mas absorbido mano de obra. El viceministro TODO alentó a la comunidad a prepararse porque la absorción del trabajo será mayor.

Esto fue transmitido por Wamen TODO en una discusión pública atrevida a hablar titulada «¿La realización de inversión 2025 alcanzará el objetivo?» En la casa voluntaria de Gatotkaca, Jalan Patimura, Kebayoran Baru, South Yakarta, miércoles (8/27).

«¿Qué sector absorbe la mayor cantidad de fuerza laboral? El sector de la industria manufacturera. ¿Por qué? Debido a que todavía usa el poder de laboratorio (intensivo en mano de obra). Si otros sectores, por ejemplo, procesan la industrialización, la principal preocupación es la estrategia tecnológica», dijo.

Basado en los datos del Ministerio de Inversión, el subsector de fabricación que absorbe la mayor mano de obra es la industria textil y de productos textiles (TPT), la industria del calzado y el cuero, la industria de alimentos y bebidas (MAMIN), la industria electrónica y los componentes y la industria automotriz.

Sin embargo, TODO explicó que la absorción de la mano de obra como un impacto positivo de la inversión debe verse desde varios puntos de vista. Porque la inversión tiene un impacto directo o indirecto.

Dio un ejemplo del sector de la industrialización de la fundición o el procesamiento de níquel. La absorción de mano de obra puede ser menor que la fabricación, pero es capaz de crear un ecosistema económico con un gran valor.

«Tal vez el número de trabajadores absorbidos es mucho más pequeño que la fábrica de zapatos», dijo.

TODO afirmó que la inversión tiene una estrecha correlación con la formación de un nuevo ecosistema económico.

En línea con Wamen Todo, el principal experto de la Oficina de Comunicación Presidencial (PCO), Fithra Faisal, dijo que el sector manufacturero tuvo el mayor impacto en el empleo.

«El rendimiento del sector manufacturero o su contribución a la economía general es del 19 por ciento», explicó Fithra.

Él cree que la inversión generará el sector industrial al tiempo que estimula el desarrollo de capacidades de los recursos humanos (recursos humanos). De modo que cuando ingresa la inversión y la industria crece, la calidad de los recursos humanos también debe ser parte del proceso de industrialización.

«Lo más importante es aumentar la capacidad de los recursos humanos, de modo que cuando ingresa la inversión, la comunidad también puede participar», dijo.

En general, Fithra dijo que la inversión había creado alrededor de 1,2 millones de nuevos empleos en el primer semestre de 2025. En el segundo semestre, las expectativas podrían alcanzar más de 3 millones de nuevos empleos.

«El total puede absorber entre 3.5 y 3.6 millones de trabajadores», dijo.