La intoxicación por MBG ha sucedido en una nueva cocina sppg

Yakarta, Viva – Jefe de la Agencia Nacional de Nutrición Dadan hindayana Mención, el caso envenenamiento Alimentación de nutrientes gratis (Mbg) Muchos ocurren en la cocina de la unidad de servicio de cumplimiento nutricional (Sppg) nuevo.

«Este es muchos eventos con un nuevo SPPG», dijo después de revisar el puesto para manejar casos de presunto intoxicación alimentaria, el programa MBG en Cipongkor, que se entregó en un comunicado oficial, el miércoles 24 de septiembre de 2025.

Se sospecha que los estudiantes vocacionales en Bandung envenenan MBG

Dadan solicitó que este nuevo SPPG realizó actividades en una pequeña cantidad y no se obligó a distribuir grandes cantidades de alimentos.

«Instruí para comenzar un pequeño número de actividades, por lo que si hay beneficiarios, digamos 3.500 en 20 escuelas, les pido al comienzo de servir a 2 escuelas primero», explicó.

También sospechaba que este nuevo SPPG a menudo distribuía de inmediato una gran cantidad, por lo que la comida no estaba bien controlada.

«Este SPPG está tratando de estar en grandes cantidades al principio», dijo.

Anteriormente, el programa MBG había cosechado muchos aspectos destacados de los casos de envenenamiento que ocurrieron en varias regiones. Uno de ellos en Cipongkor, West Bandung, West Java.

Hasta cientos de estudiantes experimentaron envenenamiento masivo. Experimentan varios síntomas, como náuseas, vómitos, mareos y dificultad para respirar.

Para que los estudiantes que están envenenando en masa deben obtener ayuda médica en varios hospitales y centros de salud locales.

