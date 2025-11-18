La interrupción de Cloudflare afecta a X, Perplexity, ChatGPT, Canva y Google Cloud







Una interrupción generalizada de Internet afectó el martes a varias plataformas digitales globales, dejando a millones de usuarios sin poder acceder a servicios como X, OpicAAIPerplejidad AI, Google Cloud y Canva.

Los títulos de juegos populares League of Legends y Valorant también se vieron afectados.

La interrupción se remonta a una falla crítica de la red en Cloudflare, una empresa de infraestructura web que impulsa una parte importante del Internet.

«Cloudflare está experimentando una degradación interna del servicio. Algunos servicios pueden verse afectados de forma intermitente. Estamos enfocados en restaurar el servicio. Actualizaremos a medida que podamos remediarlo. Habrá más actualizaciones en breve», mostró el sitio de estado del sistema de Cloudflare, identificando el problema como un «problema de red global» que causa fallas generalizadas en la API y el panel de control.

El sitio web de seguimiento de interrupciones Downdetector experimentó un aumento masivo en los informes, registrando más de 10,000 quejas por diversas interrupciones del servicio antes de que el sitio tuviera dificultades para cargarse; irónicamente, también se convirtió en víctima de la interrupción de Cloudflare.

Cuando las pantallas se quedaron en blanco, los usuarios acudieron en masa a las pocas plataformas supervivientes, como Reddit y Threads, para desahogar su frustración y hacer bromas sobre el «crisis de Internet».

«Todo el portal y los sitios de mi personal utilizan Cloudflare, por lo que todo está caído», dijo un internauta dijo, mientras que otro investigó cómo ocurrió la interrupción justo después del mantenimiento.

«El hecho de que Cloudflare esté caído, y casi todos mis sitios web más visitados y mi banca móvil también están caídos, significa que probablemente no sea inteligente que estas empresas pongan todos sus ciberseguridad huevos en una sola canasta», bromeó otro usuario.

