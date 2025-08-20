La interfaz de usuario analiza la forma de instituciones de seguros para ex alumnos, mira el esquema

Yakarta, Viva – La idea de presentar esquema protección basado seguro Para todos los ex alumnos de la Universidad de Indonesia (UI), recibieron una respuesta positiva de profesionales que van desde economistas, profesionales de seguros, hasta UI filantrópica.

Esta idea fue acuñada por primera vez por la pareja candidata de Presidente General y Secretario General de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Indonesia (Deberías re), Ivan Ahda y Andy Tirta. Según el coordinador de redes de equipo Ivan Ahda, Salman Farishi, el espíritu principal de este programa es presentar la interfaz de usuario de Iluni cuando los alumnos fueron golpeados por un desastre.

Afirmó que más tarde se probarán estos diversos esquemas de protección basados en el seguro, donde uno de ellos es a través de Tabarru ‘o contribuciones de cooperación mutua que se administran de manera sharia y profesional.

«De esa manera, la compensación se puede dar sin reglas de prima onerosas y difíciles», dijo Salman en su declaración, el miércoles, agosto de 2025.

Agregó, el equipo Ivan Ahda incluso planeó preparar una propuesta oficial de UI Iluni, que se presentará a una compañía de seguros que había sido registrada en OJK. Si es elegido como Presidente de la UI de Iluni para el período 2025-2028, Ivan apunta a este programa como una de las prioridades.

«Esta idea había recibido previamente una respuesta positiva de los directores de RSUI. En el futuro, la sinergia puede ampliarse con RSUI u otras redes hospitalarias como socios de servicio de salud de ex alumnos», dijo Salman.

«El esquema de protección es inclusivo. Ser empleado tiene un período de jubilación, pero se convierte en UI de estudiantes Es para siempre «, dijo.

Del mismo modo, el economista de la UI, Banu Muhammad tasa, este concepto está lleno de unión, lo que agregará cercanía a la amistad y la hermandad entre los alumnos de la UI.

«Este esquema presenta el espíritu de ayuda, para que los ex alumnos con limitaciones financieras aún puedan sentir una protección adecuada», dijo.

Para obtener información, a largo plazo, Iluni Ui incluso abrió la posibilidad de alentar su formación institución Seguro especial de ex alumnos. Por lo tanto, los alumnos pueden obtener protección a través de un esquema más cómodo y asequible.

El apoyo de varias partes mostró que las ideas llevadas por Ivan Ahda no eran solo un discurso. Se espera que este programa sea una acción real de la unión de los ex alumnos de la UI para protegerse mutuamente, en cualquier momento y en cualquier condición.