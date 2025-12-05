La ‘intención’ es ‘querrán conservar’ al personal

Descubrimiento de Warner Bros. director ejecutivo David Zaslav le dijo al personal el viernes que la venta pendiente de la compañía a netflix Es poco probable que provoque despidos generalizados, ya que la “intención del servicio de transmisión es querer retener a la mayoría de la gente, porque no tienen mucha”.

«Entiendo que las últimas dos semanas han sido disruptivas, y es difícil leer sobre ello todos los días», dijo Zaslav durante una reunión global con empleados de Warner Bros. Discovery el viernes después del anuncio del acuerdo, cuya grabación fue obtenida por Variedad. «Y dónde vamos a terminar, y la idea de unirnos a otra compañía, va a generar cierta inquietud. Lo entiendo, pero encaja bien. La intención es que quieran retener a la mayoría de la gente, porque no tienen mucho; no tienen un estudio cinematográfico, no tienen un gran negocio de juegos. Y por eso, el ajuste se siente muy bien para nuestros empleados».

Los representantes de Warner Bros. Discovery no respondieron de inmediato a VariedadSolicitud de comentarios sobre los comentarios de Zaslav.

Anunciada el viernes por la mañana, la compra planificada de Netflix de los activos de Warner Bros. tiene un valor empresarial total (incluida la deuda) de aproximadamente 82.700 millones de dólares.

La confirmación del acuerdo se produjo después de una guerra de ofertas de semanas que enfrentó a Netflix con Paramount Skydance y Comcast de David Ellison. El jueves por la noche se supo que Netflix había iniciado negociaciones exclusivas con WBD sobre un acuerdo para Warner Bros. y HBO Max.

En su anuncio conjunto con Warner Bros. Discovery, Netflix dijo que espera «mantener Warner Bros.’ operaciones actuales y aprovechar sus fortalezas”, incluidos los estrenos de películas en cines.

En la actualidad, Warner Bros. tiene pactos para estrenar su película en cines hasta 2029. En cuanto al streaming, Zaslav confirmó al personal en el ayuntamiento de Warner Bros. Discovery que HBO Max “seguirá siendo” un servicio independiente, y que la división de estudios de televisión de Warner Bros. creará contenido para Netflix, HBO, HBO Max y plataformas externas.