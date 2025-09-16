La intención de ver en Mandalika falló, incluso tuvo una oportunidad de oro para el MotoGP italiano

VIVA -El destino afortunado de Dede Kurniawan, un trabajador de taller de Indonesia. Intención inicial de querer ver en vivo Motogp En Mandalika desapareció porque el boleto es demasiado costoso. Pero inesperadamente, Dede realmente voló a Italia y sintió la atmósfera de las carreras de clase mundial en el Circuito Misano, 12-14 de septiembre de 2025.

Dede fue elegido como el ganador de la lotería del programa Gaspolmen Goes to Italy. De los miles de participantes, su nombre salió como afortunados. Fue enviado a Italia, completo con un viaje exclusivo, una gira a Milán, para experimentar la experiencia VIP en el equipo de carreras de Gresini.

«En el pasado, no pude ver a GP Mandalika porque el boleto era muy caro, aparentemente me trajeron a Motogp directamente en Italia. ¡Todavía no lo creía!» Dede dijo lleno de emoción.

Dede fue elegido como el ganador de The Gaspolmen Goes to Italy Program Lottery

Lo que hizo que este viaje fuera más memorable, Dede también fue visitado directamente por Gilang Widya Pramana alias Juragan 99 al taller donde trabajaba, justo cuando el anuncio del ganador.

Además de disfrutar de la carrera, Dede también tuvo la oportunidad de ver directamente cerca de las motos de carreras y los mejores corredores del mundo. «Se siente increíble, una experiencia que no olvidaré», dijo.

La historia de Dede es una prueba de que el sustento puede provenir de una dirección inesperada. No es el final de la historia, sino que la lleva a una experiencia mayor: ver MotoGP de primera mano en el país de origen de las carreras de motor legendarias, Italia.