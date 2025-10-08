La inteligente respuesta de Ustaz Dasad Latif a la pregunta de Sujiwo Tejo, perfil de Nadif Zahiruddin

Jacarta – Varias noticias en el canal Showbiz VIVA han logrado atraer la atención de los lectores. Una de las preguntas más buscadas son las preguntas. Ustaz Dasad Latif quien respondió inteligentemente a la pregunta de Sujiwo Tejo sobre la corrupción y la oración.

Lea también: ¡Graduado americano! La historia educativa de Nadif Zahiruddin, presuntamente la nueva novia de Azizah Salsha, está en el centro de atención



El perfil de Nadif, de quien se rumorea que es cercano a Azizah Salsha, tampoco es menos interesante. Ni hablar del tema de Ari Lasso quien fue criticado por ser malo con su pareja. El siguiente es un resumen completo de la lista de las noticias más populares del canal Showbiz, edición del miércoles 8 de octubre de 2025. ¡Puaj, desplázate!

La inteligente respuesta de Ustaz Dasad Latif cuando Sujiwo Tejo preguntó: ¿Cómo es que tanta gente corrupta reza?

Lea también: Perfil de Nadif Zahiruddin, supuestamente el nuevo amante de Azizah Salsha





Sujiwo Tejo y Ustaz Dasad Latif. Foto : Instagram @kalam_hikmah11

El encuentro entre los observadores culturales Sujiwo Tejo y Ustaz Dasad Latif dio lugar a un interesante debate sobre el significado de la oración y el comportamiento humano, que a menudo contradice el valor del culto mismo. En este significativo diálogo, Sujiwo Tejo expresó honestamente su ansiedad.

Lea también: La inteligente respuesta de Ustaz Dasad Latif cuando Sujiwo Tejo preguntó: ¿Cómo es que tanta gente corrupta reza?



«Cuando quiero rezar, veo a mucha gente corrupta rezando. Veo a mucha gente rezando que cuando hablo con ellos juegan con sus teléfonos móviles. No tienen modales», dijo Sujiwo Tejo en un vídeo subido a la cuenta de Instagram @kalam_hikmah11, citado el miércoles 8 de octubre de 2025.

Leer más aquí.

Perfil Nadif ZahiruddinSupuestamente el nuevo amante de Azizah Salsha



Perfil de Nadif Zahiruddin Foto : Captura de pantalla de Instagram @Nadif_zahiruddin

El nombre de Nadif Zahiruddin ha vuelto a atraer recientemente la atención del público, especialmente en relación con su cercanía a una figura famosa, Azizah Salsha. Aunque se sabe que el divorcio de Azizah Salsha del futbolista Pratama Arhan recién se hizo oficial el 29 de septiembre de 2025.

El momento que se convirtió en tema de conversación fue cuando Nadif estuvo presente en la reciente celebración del cumpleaños de Azizah Salsha. En la foto que circula en las redes sociales, Azizah posa íntimamente con Nadif Zahiruddin, lo que genera comentarios indirectos considerando que la celebridad acaba de divorciarse.

Leer más aquí.

Brusco hasta el punto de criticar a Dearly Joshua, se critica la actitud de Ari Lasso



Ari Lasso y Querido Joshua

La actitud de Ari Lasso hacia su amante Dearly Joshua ha estado recientemente en el centro de atención del público. La razón es que en un video subido por Dearly a su cuenta de TikTok, se puede ver a Ari Lasso hablando varias veces en un tono alto que da la impresión de estar gritando.