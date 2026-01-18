La integración y la sinergia de la educación superior son la clave para la creación de empleo

Jacarta – Colección de Áreas Industria Indonesia (HKI) considera que la dirección del Presidente Prabowo Subianto con respecto al papel de la educación superior en el apoyo a la inversión estratégica y la transformación nacional es un paso importante para ampliar la creación de empleo.

El presidente general de HKI, Akhmad Ma’ruf Maulana, dijo que el énfasis del presidente en apoyar a las universidades en los 18 proyectos estratégicos gestionados por Danantara muestra la dirección de un desarrollo industrial cada vez más estructurado. Según él, estos proyectos tienen un gran potencial en la creación de nuevos puestos de trabajo, tanto en la fase de construcción como en la de explotación industrial.

«HKI ve la dirección del presidente como una fuerte señal de que el futuro desarrollo industrial debe depender de la preparación de los recursos humanos, la investigación aplicada y la innovación. Esto es muy relevante para garantizar que las inversiones estratégicas realmente proporcionen valor añadido a la economía nacional», dijo Ma’ruf en una declaración escrita el domingo 18 de enero de 2026.

HKI evalúa que la existencia de Danantara como organismo de gestión de inversiones estratégicas desempeña un papel importante a la hora de acelerar la financiación y la realización de proyectos downstream. En el marco de la creación de empleo, las áreas industriales se posicionan como el nodo principal que garantiza que los proyectos puedan ejecutarse rápidamente a través de la preparación del terreno, los servicios públicos, la certeza del servicio y un ecosistema industrial integrado.

Según Ma’ruf, la relación entre Danantara y las zonas industriales es complementaria. Danantara fortalece la parte financiera y la cartera de proyectos estratégicos, mientras que el área industrial garantiza la preparación de la ubicación y el entorno empresarial, de modo que la inversión se pueda realizar rápidamente y se abran amplias oportunidades de empleo.

Destacó que el éxito de los 18 proyectos estratégicos downstream creará un ciclo de crecimiento económico sostenible.

«Cuando la inversión crece, la economía crece y se crean empleos. Al mismo tiempo, el ecosistema industrial nacional se volverá más fuerte y competitivo», afirmó.

Para apoyar la absorción de mano de obra, HKI manifestó su disposición a fortalecer la coordinación con el Ministerio de Inversiones y Downstreaming/BKPM. Este paso incluye acelerar la preparación de las áreas industriales, facilitar la concesión de licencias y protegerse contra diversos obstáculos que pueden ralentizar la realización de inversiones y abrir oportunidades laborales.

En términos de fortalecimiento de la fuerza laboral, HKI también enfatiza la importancia de la participación de las universidades en la preparación de recursos humanos que se adapten a las necesidades de la industria.